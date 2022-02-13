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04:38 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: желающих уехать с Байконура россиян расселят в 2022 году

БАЙКОНУР, 13 фев — РИА Новости. Российские граждане, проживающие на Байконуре и желающие уехать в РФ, получат в 2022 году 600 сертификатов на покупку жилья, этого должно хватить на всех жителей города, ждущих переселения, сообщил РИА Новости источник на Байконуре.

Источник: © РИА Новости

«На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек — 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в среднем сертификат позволяет получить примерно 1,3 миллиона рублей на человека, поэтому полностью покупку жилья в России он не покрывает.

В зависимости от цен в конкретном городе, куда уезжают россияне — байконурцы, они берут ипотеку или справляются за счет собственных накоплений.

Источник рассказал, что программа обеспечения жильем граждан, отселяемых из Байконура, действовала с 2002 по 2013 годы. За это время жилье в России получили около 7 тысяч граждан.

В 2018 году после выхода соответствующего указа президента, программа была возобновлена. В 2018 году выдали 137 жилищных сертификатов, а в 2019, 2020 и 2021 годах — примерно по 600 сертификатов.

Однако он уточнил, что в 2022 году начнется формирование новой очереди на отселение. Раньше социальные выплаты на покупку жилья в России предоставлялись только тем, кто имел определенный стаж работы на момент вступления указа в силу 18 марта 2018 года, пояснил источник.

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