11:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Вологодской области спасли осиротевших медвежат
Теперь им выбирают имена.
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В Верховажском районе Вологодской области спасли двух крошечных медвежат, оставшихся без матери.
«Неравнодушные люди передали пушистых сирот местному охотинспектору. Как оказалось позже, они родились примерно три недели назад. У малышей еще не открылись глазки, их вес составляет около 1 кг. На временном содержании им обеспечили необходимый уход — частое кормление из бутылочки и теплую лежанку для тихого часа», — сообщил Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области.
Малышей забирали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Здесь оставшимся без матери животным помогут вырасти и адаптироваться для существования в природе. Уже осенью подросшие малыши вернутся назад в леса Верховажского района.
Тем временем охотинспекторы отправились на поиски матери малышей и с облегчением выяснили, что она не погибла, а устроилась на зимнюю спячку в новом месте.
Анна Лысенко