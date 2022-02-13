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12:07 (мск), источник: ТАСС

Число выявленных в РФ с начала пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 197 949, до 14 133 509, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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12:16 (мск)В Москве выявили 12 496 случаев заражения коронавирусом за сутки
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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост числа заражений составил 1,4%.

Число госпитализаций за сутки составило 12 653, что на 31,9% меньше показателя предыдущего дня. Оно снизилось в 73 регионах, выросло в 10, еще в двух осталось без изменений.

По данным штаба, омикрон-штамм коронавируса по-прежнему выявлен в 84 из 85 регионов России.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 12 653, что на 31,9% меньше показателя предыдущего дня.

Количество госпитализаций снизилось в 73 из 85 регионов страны, следует из данных штаба.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 101 568, до 11 235 859. Днем ранее число вылечившихся составляло 112 658.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 79,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 706, до 340 248. Днем ранее было выявлено 729 смертей.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,41%, следует из данных штаба.

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