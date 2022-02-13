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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден способ придать «настоящий» вкус безалкогольному пиву

Метод уже проходит испытания на пивоваренных заводах в Дании.

Источник: Reuters

Датские ученые разработали способ производства безалкогольного пива, которое по вкусу и аромату ничем не будет отличаться от настоящего.

Они создали новый вид пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae, которые широко используются в производстве алкогольной и хлебопекарной продукции. Он способен вырабатывать монотерпеноиды — группы молекул, содержащиеся в хмеле. Если добавить их в безалкогольное пиво в конце процесса пивоварения, оно обретет все сложные вкусовые характеристики обычного пива, сообщает Daily Mail.

«Чего не хватает безалкогольному пиву, так это аромата хмеля», — говорит член исследовательской группы, профессор Сотириос Кампранис из Копенгагенского университета.

«Когда вы удаляете спирт из пива, например, нагревая его, вы также убиваете аромат хмеля», — объясняет он.

Новый метод по «возвращению» естественного аромата в безалкогольное пиво уже проходит испытания на пивоваренных заводах в Дании, и в октябре 2022 года станет доступным для всей пивоваренной отрасли.

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