12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден способ придать «настоящий» вкус безалкогольному пиву
Метод уже проходит испытания на пивоваренных заводах в Дании.
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Датские ученые разработали способ производства безалкогольного пива, которое по вкусу и аромату ничем не будет отличаться от настоящего.
Они создали новый вид пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae, которые широко используются в производстве алкогольной и хлебопекарной продукции. Он способен вырабатывать монотерпеноиды — группы молекул, содержащиеся в хмеле. Если добавить их в безалкогольное пиво в конце процесса пивоварения, оно обретет все сложные вкусовые характеристики обычного пива, сообщает Daily Mail.
«Чего не хватает безалкогольному пиву, так это аромата хмеля», — говорит член исследовательской группы, профессор Сотириос Кампранис из Копенгагенского университета.
«Когда вы удаляете спирт из пива, например, нагревая его, вы также убиваете аромат хмеля», — объясняет он.
Новый метод по «возвращению» естественного аромата в безалкогольное пиво уже проходит испытания на пивоваренных заводах в Дании, и в октябре 2022 года станет доступным для всей пивоваренной отрасли.
Анна Лысенко