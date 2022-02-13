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16:20 (мск), источник: Секрет Фирмы

Стало известно об осложнениях от «омикрона» у детей

Дети заражаются новым штаммом коронавируса «омикрон» намного чаще, чем другими видами инфекции. Раньше болезнь у них проходила бессимптомно, а сейчас с высокой температурой, слабостью, головной болью, насморком, кашлем и болью в горле, а иногда даже с диареей и сыпью. Об этом рассказал глава Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

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Источник: AP 2022

«Омикрон» поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, сообщил Фисенко. Специалист подчеркнул, что некорректное лечение может привести к осложнениям.

Врач призвал россиян серьёзно относиться к собственному здоровью и здоровью близких, а также соблюдать профилактические меры — носить маски, избегать массовых мероприятий и больших скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки. По его словам, только это поможет защитить детей до 12 лет, которые ещё не могут вакцинироваться от инфекции.

«Мы сейчас находимся в той ситуации, когда несерьёзное отношение к собственному здоровью и здоровью близких может повлечь за собой катастрофические последствия. <…> К сожалению, дети также подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией, и наша с вами главная задача — создать для них максимально безопасные условия», — сказал представитель Минздрава.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что постковидный синдром у переболевших коронавирусом возможен не только у взрослых, но и у детей и подростков, однако у них сидром имеет свои отличия.

Варвара Митина

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