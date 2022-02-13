Вирусологи из США и России заочно поспорили насчёт безопасности назальных вакцин

«Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко. Поэтому все медикаменты, все терапевтические, профилактические меры, которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности», — заявил Чумаков в интервью журналистке Ольге Копыловой на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!».
По его мнению, подобные препараты могут оказаться небезопасны в связи с тем, что через нос в мозг может попасть вирус или антиген.
Сделать укол в мышцу — руку или другое место — безопаснее из-за отсутствия близости с жизненно важными органами, препарат попадает в лимфатические узлы. А нос — это слишком близко к жизненно важным органам.
Впрочем, Чумаков отметил, что работа над назальными вакцинами — это «интересное направление».
«Есть надежда, что это сработает, потому что антиген убитой вакцины попадет в организм в правильном месте, в правильные лимфатические узлы», — предположил специалист.
Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявил РБК, что назальные вакцины не таят в себе опасность.
Я считаю, что оснований считать, что назальная вакцина опасна, нет. Вакцина не содержит активного размножающегося вируса. Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не дает потомства. И вакцина после введения в мозг не пойдёт. Идти просто нечему. Боюсь, Константин Михайлович здесь несколько ошибается.
С ним согласна и директор института экономики и здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
«Сейчас никаких оснований считать, что она более опасна, чем доказавший свою эффективность “Спутник”, нет. Даже хорошо, что она проникает через другие каналы — это первый эшелон иммунной системы, он будет укреплен, защищён. В совокупности со “Спутником” это может стать серьёзным элементом защиты», — отметила эксперт.
Сейчас назальные вакцины от коронавируса произвродства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и фармкомпании «Генериум» проходят клинические испытания. Препарат представляет собой второй компонент вакцины «Спутника V» — его будет необходимо распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой.
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее отмечал, такая прививка не станет альтернативой уколу, но она способна создать еще одну защиту от вируса для верхних дыхательных путей. Также учёный допустил, что во время кампании по вакцинации детей, им будут вводить препарат в виде спрея в нос. По его словам, подобная вакцина не имеет побочных эффектов.