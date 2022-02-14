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00:57 (мск), источник: ТАСС

Эксперт полагает, что «омикрон» в России окончательно вытеснит дельта-штамм

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса «омикрон» вытеснит дельта-штамм из популяции или его циркуляция ограничится труднодоступными и удаленными регионами России. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

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Источник: AP 2022

«Можно прогнозировать полное исчезновение “дельты” из популяции. По данным наших офисов в 20 регионах страны, с 28 января по 1 февраля доля “дельты” в числе положительных проб составляла 2%, остальное пришлось на “омикрон”. С 1 по 6 февраля фиксируются уже только единичные случаи “дельты”: “омикрон” стал основным штаммом коронавируса на территории страны», — рассказал он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 из 85 регионов России.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов 9 февраля сообщал, что доля «омикрона» в РФ составляет 70% от всех циркулирующих штаммов.

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