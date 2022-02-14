«Конвой свободы» больше не мешает торговле Канады и США. Мост Амбассадор освобожден от противников ковид-паспортов
Канадская полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор между США и Канадой. Участники так называемого «Конвоя свободы», выступающие против обязательных паспортов вакцинации, блокировали его целую неделю, что приносило значительные убытки канадским и американским компаниям.
Полиция задержала более десяти человек, но в целом все прошло довольно мирно. | Источник:GETTY IMAGES
Через КПП на мосту Амбассадор, который соединяет американский Детройт и канадский Уинсор, как считается, проходит около четверти объема торговли между Канадой и США.
Протесты в Канаде начались 29 января в ответ на новые правила, согласно которым пересекать границу с США можно только полностью вакцинированным водителям
Акция, к которой присоединились водители грузовых автомобилей, быстро переросла в демонстрацию против антивирусных ограничений в целом. В феврале в парализованной пробками Оттаве ввели чрезвычайное положение.
Протесты сторонников «Конвоя свободы» также проходили во Франции, их участники попытались въехать в центр Парижа, однако в субботу их туда не пропустили. Протесты проходят не только в Канаде и Франции. В столице Австралии Канберре, как сообщают местные СМИ, около 10 тыс. человек протестовали около здания парламента, а в Новой Зеландии в четверг за блокирование дорог было задержано около 100 человек.
В пятницу, 11 февраля, суд постановил, что полиция может и должна возобновить свободный проезд по мосту, но многие участники демонстрации расходиться отказались. В настоящий момент мост свободен от демонстрантов, но пока что остается закрытым для транспорта. Власти надеются возобновить движение по нему в течение следующих нескольких часов.
Полиция перед началом операции по освобождении моста. Мирный процесс обошелся Канаде в потерю нескольких миллионов. Мост — один из главных торговых путей междц нею и США | Источник:GETTY IMAGES
В заявлении полиции сказано, что в ходе операции за причинение вреда имуществу были арестованы более 10 человек; власти также временно конфисковали несколько автомобилей.
Операция по освобождению моста началась в субботу утром после того, как многие протестующие разъехались после соответствующего решения суда. К утру воскресенья на мосту осталось только несколько десятков человек.
Дневной объем торговли между Канадой и США оценивается примерно в 1,7 млрд. долларов.
И блокирование КПП, через который проходит около четверти этого товаропотока, принесло огромные убытка автокомпаниям. Заводы General Motors, Ford, Toyota и Honda были вынуждены приостановить работу.
Что происходило на мосту
Робин Льюисон-Кинг, корреспондент Би-би-си в Уинсоре
Полиция прибыла для разгона протестующих ранним холодным утром в воскресенье. Эта операция положила конец блокаде, из-за которой наземное движение на одном из важнейших торговых путей Канады остановилось почти на неделю.
Только самые стойкие были готовы провести ночь на морозе | Источник:GETTY IMAGES
За ночь число демонстрантов сократилось. От пары сотен осталось примерно 30 человек, готовых стойко выдержать ночь на морозе при температуре в −17C.
Полиция начала с того, что установила бетонные заграждения, фактически окружив лагерь протестующих, который расположился к югу от моста Амбассадор.
Один из участников протестов по имени Тайлер Кок заявил в интервью Би-би-си, что ни он, ни его соратники не совершали противоправных действий. «Мы ничего плохого не делаем, — сказал он. — Мы просто стоим с канадскими флагами. Мы хотим свободы».
Канадские флаги протестующим не помогли. Разойтись пришлось | Источник:GETTY IMAGES
«Я слышал, как один из полицейских сказал: “Сначала возьмем грузовики”. В общем, я понял, что это своего рода начало конца. Я надеялся, что это закончится не так, я надеялся, что полиция позволит нам продолжать мирно протестовать», — добавил он.
Этот протест уже обошелся Канаде в сотни миллионов долларов.
Избавившись от Кока и его друзей, полиция положила конец еще одному лагерю протестующих, находившемуся примерно в километре от первого.
В знак протеста демонстранты громко сигналили, но, учитывая, что полицейских было значительно больше, чем протестующих, гудки эти были лебединой песней, а не боевым кличем.
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