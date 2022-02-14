В Роспотребнадзоре нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях

«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — говорится в сообщении.
Одно из важнейших преимуществ изобретения — высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии, пояснили в пресс-службе.
«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», — уточнили в ведомстве.
В перспективе новую технологию может будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При этом создание такой тест-системы не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому затраты на ее производство будут невысокими, добавили в ведомстве.
Изобретение ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировано в Роспатенте, заключили в пресс-службе.