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01:43 (мск), источник: © РИА Новости

В Роспотребнадзоре нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Источник: РИА "Новости"

«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — говорится в сообщении.

Одно из важнейших преимуществ изобретения — высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии, пояснили в пресс-службе.

«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», — уточнили в ведомстве.

В перспективе новую технологию может будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, позволяющих проводить диагностику прямо у постели больного, подчеркнули в Роспотребнадзоре. При этом создание такой тест-системы не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому затраты на ее производство будут невысокими, добавили в ведомстве.

Изобретение ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировано в Роспатенте, заключили в пресс-службе.

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