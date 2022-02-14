Вирусолог заявил о риске появления «суперштамма» COVID-19

По его словам, вероятность формирования разновидностей COVID-19 низка в странах, где большинство населения уже переболело, вакцинировалось и ревакцинировалось. При этом ученый исключил из этого списка КНР и страны Южной Азии.
«В Китае живет полтора миллиарда фактически не переболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: полтора миллиарда непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться», — считает Волчков.
Вирусолог оценил перспективу появления нового потенциально опасного штамма коронавируса, который мог бы привести к «грандиозной вспышке», как маловероятную.
«Хотя пока мы видим, что они (регионы с нулевой толерантностью к COVID-19. — Прим. ред.) держатся, пока они закрыты», — уточнил он.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что после распространения омикрон-штамма коронавируса могут появиться новые вариации COVID-19.
Омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. С тех пор его выявили в 145 странах, в том числе в России.