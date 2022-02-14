09:03 (мск), источник: РБК
Эксперты оценили вредность назальной вакцины от COVID-19
Назальная вакцина от коронавируса, разработанная в центре им. Гамалеи, не несет никакого вреда, считают опрошенные РБК эксперты.
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«Вакцина не содержит активного размножающегося вируса. Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не дает потомства. И вакцина после введения в мозг не пойдет. Идти просто нечему», — заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Ранее вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальная вакцина, в том числе от коронавируса, потенциально может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно. По его словам, такая вакцина может быть опасна, потому что через нос она может попасть в мозг.
«На чем основаны опасения вирусолога, мне сказать сложно. В любом случае, клинические исследования идут, и они покажут результат. Сейчас никаких оснований считать, что она более опасна, чем доказавший свою эффективность “Спутник”, нет», — заявила директор института экономики и здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
«Это первый эшелон иммунной системы, он будет укреплен, защищен. В совокупности со “Спутником” это может стать серьезным элементом защиты», — добавила Попович.
Назальная вакцина от коронавируса была разработана Центром им. Гамалеи. Это аналог второй дозы инъекционного препарата «Спутник V». Он представляет собой порошок, адаптированный для распыления в нос.
Как объяснял глава научного центра Александр Гинцбург, препарат в такой форме должен создать дополнительную защиту для привитых путем инъекции «на уровне входных ворот» COVID-19. При этом он уточнял, что препарат не может заменить классическую прививку.