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09:03 (мск), источник: РБК

Эксперты оценили вредность назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса, разработанная в центре им. Гамалеи, не несет никакого вреда, считают опрошенные РБК эксперты.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РБК

«Вакцина не содержит активного размножающегося вируса. Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не дает потомства. И вакцина после введения в мозг не пойдет. Идти просто нечему», — заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальная вакцина, в том числе от коронавируса, потенциально может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно. По его словам, такая вакцина может быть опасна, потому что через нос она может попасть в мозг.

«На чем основаны опасения вирусолога, мне сказать сложно. В любом случае, клинические исследования идут, и они покажут результат. Сейчас никаких оснований считать, что она более опасна, чем доказавший свою эффективность “Спутник”, нет», — заявила директор института экономики и здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, попадание вируса через другие каналы является плюсом.

«Это первый эшелон иммунной системы, он будет укреплен, защищен. В совокупности со “Спутником” это может стать серьезным элементом защиты», — добавила Попович.

Назальная вакцина от коронавируса была разработана Центром им. Гамалеи. Это аналог второй дозы инъекционного препарата «Спутник V». Он представляет собой порошок, адаптированный для распыления в нос.

Как объяснял глава научного центра Александр Гинцбург, препарат в такой форме должен создать дополнительную защиту для привитых путем инъекции «на уровне входных ворот» COVID-19. При этом он уточнял, что препарат не может заменить классическую прививку.

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