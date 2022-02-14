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11:54 (мск), источник: РБК

Число госпитализаций с COVID в России упало до минимума за две недели

За последние сутки в России выявлено 180 456 случаев заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. По сравнению с предыдущим днем число заражений сократилось на 17,4 тыс., или 8,8%, и опустилось до минимума с 8 февраля.

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12:07 (мск)В Москве за сутки госпитализировали 905 человек с COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

За те же сутки в России с COVID-19 госпитализирован 10 451 человек, что на 17,4% меньше, чем днем ранее (было 12 653). Число госпитализаций в целом по стране снижается шестой день подряд и упало за это время до минимума за две недели. В последний раз о меньшем количестве человек, попавших в больницы с COVID-19, сообщалось 31 января (тогда было 9090). Доля госпитализированных с COVID-19 составила 5,8% от общего числа заболевших.

При этом в Москве впервые с 24 января в больницы за сутки попало менее тысячи больных — 905 против 1047 днем ранее. При этом число заражений COVID-19 впервые с 19 января опустилось ниже отметки 10 тыс. в сутки, до 9616 (доля госпитализированных — 9,4%).

Лидером по числу выявленных заражений COVID-19 среди всех регионов России остается Санкт-Петербург — 11 384 случая за сутки (днем ранее — 20 136). Кроме того, в топ-10 вошли:

  • Московская область — 6398;
  • Новосибирская область — 5824;
  • Пермский край — 5545;
  • Воронежская область — 5421;
  • Красноярский край — 5257;
  • Челябинская область — 5107;
  • Нижегородская область — 4820;
  • Алтайский край — 4817.

За те же сутки в России от COVID-19 умерли 683 человека, в том числе в Москве — 82, в Санкт-Петербурге — 70. С начала пандемии в России, по подсчетам оперативного штаба, от COVID-19 скончался 340 931 человек. Однако Росстат только по ноябрь 2021 года насчитал более 625 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

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