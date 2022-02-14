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17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследователи узнали, почему некоторые люди не едят фастфуд

Вред для здоровья и вкус оказались не главной причиной.

Источник: CC0/Engin_Akyurt

Исследователи из Университета штата Кент, США, решили подойти к теме потребления фастфуда с новой стороны. Они провели опрос, целью которого было определить ключевые факторы, отличающие тех, кто питается фастфудом регулярно, и тех, кто обычно избегает такой еды.

В онлайн-опросе приняли участие более 300 респондентов, которые отвечали на вопросы о своих вкусовых привычках и объясняли, почему выбирают ту или иную пищу.

С помощью различных статистических методов ученые интерпретировали исходные данные и выявили два основных фактора, которые отличают нерегулярных потребителей фастфуда. В первом случае за нерегулярность отвечал фактор случайности, то есть люди не были зависимы от фастфуда и ели его только в особых ситуациях, например, в моменты нехватки времени или еды дома, во время путешествий или во время стресса.

А вот второй фактор оказался для исследователей сюрпризом.

Согласно исследованию, одной из самых главных причин отказа от регулярного употребления фастфуда является чувство вины и стыда.

Ученые отметили, что, съедая что-то из ресторанов быстрого питания, люди чувствуют себя виноватыми за потребление вредной и нездоровой пищи. Их эмоции становятся положительными, если сделать выбор в пользу полезных и здоровых продуктов.

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