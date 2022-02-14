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18:07 (мск), источник: Секрет Фирмы

Учёные назвали условия для появления «суперштамма» коронавируса

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что появление нового «суперштамма» коронавируса маловероятно. Он объясняет это тем, что большинство людей на планете уже переболели COVID-19. Тем не менее учёный не исключил опасность мутаций вируса, потому что в Китае и странах Южной Азии основная часть населения пока не столкнулась с заболеванием.

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Источник: Reuters

Специалист пояснил «Известиям», что в этих странах существует гигантская ресурсная база для вируса, который сможет свободно размножаться, поскольку в одном только Китае есть около 1,5 млрд «фактически не переболевших» жителей.

Коллегу поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. В беседе с РБК он также отметил, что в Китае и Южной Азии со временем может появиться суперштамм. Однако в ближайшее время появление мутаций маловероятно.

«Появление нового штамма теоретически возможно. С каждым новым случаем заболевания у каждого нового человека появляется новое потомство вирусов, и вирусы постоянно мутируют. Учитывая тот подъём заболеваемости в мире, который мы видим, такое нельзя исключать», — объяснил Вознесенский.

Он также назвал два фактора, из-за которых возможно появление суперштамма в Азии.

Во-первых, это высокая плотность населения, а во-вторых — почти постоянный контакт с животными. Вознесенский пояснил, что большинство инфекций, которые преодолевали биологический барьер и переходили от животных к человеку, регистрировали в азиатском регионе.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России всё ещё высокий, однако уже можно предсказать, когда страна выйдет на плато. По мнению медика, это произойдёт к концу февраля.

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