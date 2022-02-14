Учёные назвали условия для появления «суперштамма» коронавируса

Специалист пояснил «Известиям», что в этих странах существует гигантская ресурсная база для вируса, который сможет свободно размножаться, поскольку в одном только Китае есть около 1,5 млрд «фактически не переболевших» жителей.
Коллегу поддержал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. В беседе с РБК он также отметил, что в Китае и Южной Азии со временем может появиться суперштамм. Однако в ближайшее время появление мутаций маловероятно.
«Появление нового штамма теоретически возможно. С каждым новым случаем заболевания у каждого нового человека появляется новое потомство вирусов, и вирусы постоянно мутируют. Учитывая тот подъём заболеваемости в мире, который мы видим, такое нельзя исключать», — объяснил Вознесенский.
Он также назвал два фактора, из-за которых возможно появление суперштамма в Азии.
Во-первых, это высокая плотность населения, а во-вторых — почти постоянный контакт с животными. Вознесенский пояснил, что большинство инфекций, которые преодолевали биологический барьер и переходили от животных к человеку, регистрировали в азиатском регионе.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России всё ещё высокий, однако уже можно предсказать, когда страна выйдет на плато. По мнению медика, это произойдёт к концу февраля.