12:25 (мск), источник: Аргументы и факты
От брака до барака. Самые скандальные интернациональные свадьбы в СССР
Жениться или выходить замуж за иностранцев в Советском Союзе было временами легко, а временами — сродни госизмене.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
75 лет назад, 15 февраля 1947 года, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами».
Демографический фактор (удержание в нашей стране здоровых женщин и мужчин детородного возраста) играл при принятии этого решения далеко не главную роль. Указ имел идеологическую подоплёку. Он появился на фоне начавшейся холодной войны с Западом. А так как брак с иностранцем был едва ли не единственной легальной возможностью выехать из Советского Союза, отъезд за рубеж даже нескольких тысяч советских граждан мог нанести серьёзный ущерб первому в мире социалистическому государству.
Запрет власти официально объяснили заботой о советских женщинах, которые за границей в непривычных условиях будут чувствовать себя неуютно и подвергаться всяческим притеснениям.
Однако, пока в стране шла индустриализация, браки с иностранцами вовсе не были чем-то экзотическим. В Советский Союз приехало много иностранных специалистов, помогавших строить современные предприятия. Случалось, что они влюблялись в советских гражданок и женились на них. А помимо прочего, наша страна была самой настоящей родиной сексуальной революции, и из многих умов ещё не до конца выветрился «крылатый Эрос свободной любви». Так что никто подобных браков не осуждал, они до поры до времени даже поощрялись. Не повезло, мол, человеку родиться и жить в капиталистической стране, но вот он обрёл счастье и любовь в Советском Союзе.
Браки с иностранцами регистрировались в загсах без проволочек, на общих основаниях. Активная борьба против таких браков началась в СССР только в конце войны, когда часть советских военнослужащих, в основном мужчин, успели обзавестись семьями в странах Восточной Европы. До принятия упомянутого указа советские спецслужбы подсчитали, что к концу войны почти 5 млн граждан СССР оказались за границей. Около 2 млн — в советской зоне влияния в Европе, свыше 3 млн — в зоне влияния союзников. Вышедших замуж за иностранцев и имеющих от них детей насчитывалось около 30 тыс.
К окончанию войны участились случаи вступления в брак с иностранками и офицеров Красной армии. Но они признавались незаконными, «разлагающими» и даже преступными. Из Постановления Военного совета 4-го Украинского фронта от 12 апреля 1945 г.:
…За последнее время участились факты связей наших отдельных офицеров с сомнительными иностранными женщинами, причём имели место случаи вступления с ними в брак… О всех случаях вступления военнослужащих в брак с иностранками, а равно о связях наших людей с враждебными элементами иностранных государств, доносить немедленно по команде для привлечения виновных к ответственности за потерю бдительности и нарушение советских законов…
Понятно, что такая любовь для многих фронтовиков могла обернуться тюремным сроком. С наступлением мирного времени в браки с иностранцами чаще всего вступали уже женщины. Но и даму, влюблённую в гражданина другой страны, могли обвинить в шпионаже и измене Родине. Если иностранец после женитьбы на советской возлюбленной не хотел переезжать в Советский Союз, то его жене нужно было ехать за границу. А сделать это можно было, только отказавшись от советского гражданства: никакого «двойного гражданства» тогда и в помине не было, а брак, заключённый за пределами СССР, в расчёт не принимался.
Именно благодаря таким суровым законам в СССР смог официально появиться самый знаменитый двоежёнец Сергей Прокофьев. В 1923 году в эмиграции композитор женился на испанской оперной певице Лине Кодине. Вместе с ним она возвратилась в СССР и даже получила советское гражданство. Вскоре композитор увлёкся новой женщиной, Миррой Мендельсон, и в 1948 году женился на ней. При этом в советском загсе союз Прокофьева с Линой не расторгли, посчитав брак с иностранкой, заключённый за пределами СССР, недействительным, а стало быть и развод — необязательным.
Сын чилийского посла в СССР Альваро Крус Лопес де Эредиа влюбился в Лидию Лесину, работавшую служанкой во французском и итальянском посольствах. Они поженились в декабре 1946 года, а в феврале следующего года вышел указ о запрете таких браков. Кроме того, дипломатические отношения СССР и Чили были разорваны. Чилийского посла не выпускали из Советского Союза, и его семья жила в гостинице «Националь». Там же 6 лет до смерти Сталина укрывались Лидия и Альваро.
Похожая история произошла и с американцем Робертом Такером. Работая переводчиком в посольстве США, он влюбился в студентку Евгению Пестрецову и в 1946 году женился на ней. Но вскоре истёк его двухгодичный контракт с посольством. А так как власти не разрешали Евгении покинуть СССР, то и Такер остался здесь, но уже без дипломатического иммунитета. Он нашёл себе работу сначала в канадском, а затем в индийском посольстве. Смог выехать с женой из СССР только в сентябре 1953 года, после отмены запрета на браки с иностранцами.
Надо сказать, что женщинам, отважившимся на связь с иностранцами, приходилось труднее. Так, многие испытания выпали на долю знаменитой советской киноактрисы Зои Фёдоровой. В 1945 году на приёме в МИД она весьма близко познакомилась с военно-морским атташе США Джексоном Тейтом, от которого в январе 1946 года родила дочь Викторию. Тейт к тому времени по требованию советского правительства покинул СССР и о рождении дочери ничего не знал. Сама же Фёдорова, пытаясь скрыть факт рождения ребёнка от американца, вышла замуж за композитора Александра Рязанова, однако в декабре 1946 года была арестована и приговорена к 25 годам лагерей. Вышла на свободу в 1955 году, её дочь Виктория (тоже актриса) эмигрировала в США через двадцать лет.
Отмена запрета на брак с иностранцами вовсе не отменила саму проблему. В СССР власти создавали всевозможные препятствия для таких союзов. Так, например, стало невозможным развитие карьеры советской актрисы Галины Логиновой после её брака с югославским врачом Богданом Йововичем. В 1980 году они вместе с 4-летней дочерью Миллой, ставшей потом всемирно известной актрисой, эмигрировали на Запад.