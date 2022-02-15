Таиланд настроен положительно. Агенты не рекомендуют туристам туда ездить из-за проблем с ПЦР-тестами

О том, что турагенты не рекомендуют россиянам ехать в Таиланд из-за высоких рисков получить положительный тест на COVID-19 по прилете, «Ъ» рассказал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова подтверждает, что агенты предупреждают о дополнительных требованиях властей Таиланда, предлагая в первую очередь рассмотреть поездки в страны, открытые для путешествий, — Турцию, Египет, ОАЭ, Доминиканскую Республику, на Кубу.
Собеседник «Ъ» в одном из крупных туроператоров пояснил, что его компания отказалась от продаж туров в Таиланд после проблем с выявлением COVID-19.
Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев поясняет, что въехать в Таиланд путешественники могут по так называемым программам песочниц: для попадания в курортные зоны нужно заблаговременно предоставить сертификат о вакцинации, бронь гостиницы категории SHA+ и свидетельство о предоплате двух ПЦР-тестов, которые возьмут в стране. Еще один тест нужно сдать за 72 часа до вылета.
Свободно перемещаться по Таиланду туристы могут только после отрицательных тестов, сданных в стране.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в случае положительного результата, если туристу не нужна госпитализация, он будет проходить карантин в гостинице за свой счет.
Расходы на карантинный отель, по данным АТОР, могут превысить 200 тыс. руб.
У туристов с положительным ПЦР-тестом есть возможность пройти исследование повторно за дополнительную плату.
В АТОР со ссылкой на данные тайских властей отмечали, что с 1 по 10 февраля в рамках тестирования в Таиланде был выявлен COVID-19 у 18,72% российских туристов — фактически у каждого пятого путешественника.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин обращает внимание на то, что в случае с другими странами доля положительных тестов незначительна. Участники туррынка допускают, что в Таиланде повышенный уровень ложноположительных результатах. Горин предполагает, что это негативно скажется на спросе соотечественников на Таиланд. Но существенного влияния на рынок ситуация не окажет. «До пандемии из России в Таиланд еженедельно летали 46 рейсов, сейчас — четыре-шесть», — объясняет эксперт. Его слова подтверждают данные Travelata.ru: Таиланд сейчас формирует менее 1% бронирований.
Но туроператоры пока не готовы говорить о снижении существующего спроса на Таиланд.
Так, в Tez Tour спрос на направление называют «стабильным», отмечая, что стоимость туров с заездом в феврале начинается от 58 тыс. руб. на человека. В TUI указывают на сдержанный рост продаж. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отмечает, что компания пока не ведет маркетингового продвижения Таиланда из-за жестких условий въезда и отсутствия чартерного сообщения. «Большой объем необходимых действий для прибытия в страну существенно снижает интерес российских туристов, аналогичный эффект мы видим также на примере Индии и Вьетнама», — соглашается Олег Козырев.
Опасения туристов относительно Таиланда уже привели к снижению спроса на перелеты в эту страну. В Aviasales отмечают, что на неделе 7—13 февраля число их бронирований сократилось на 17% относительно периода с 31 января по 6 февраля, поисковых запросов — на 6%. В OneTwoTrip подтверждают, что на неделе с 7 по 13 февраля в Таиланд было оформлено на 20% меньше билетов, чем неделю назад, отмечая, что в целом спрос на направление сокращается с 23 января. В «Яндекс. Путешествиях» пока увидели только аналогичное снижение числа поисковых запросов. Средний чек при бронировании перелета в Таиланд в одну сторону сейчас, по данным Aviasales, составляет 27,1 тыс. руб., это на 11,44% выше, чем в феврале допандемийного 2019 года.