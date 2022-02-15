08:13 (мск), источник: © РИА Новости
«Прогресс МС-19» вышел на орбиту
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ракета «Союз-2.1а», стартовавшая утром с Байконура, вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-19», свидетельствует трансляция «Роскосмоса».
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Как рассказали позднее в госкорпорации, пуск прошел штатно, а вскоре после выведения корабля на орбиту, раскрылись его солнечные батареи и антенны.
Путь «Прогресса» до станции займет более двух суток, корабль сделает за это время 34 витка вокруг Земли. Стыковка с МКС намечена на 17 февраля в 10.06 мск. В космосе грузовик должен пробыть 370 дней.
«Прогресс МС-19» везет на станцию топливо, питьевую воду, сжатый азот, а также аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты.
Кроме того, на борту корабля — инвентарь для проведения медицинских и биологических экспериментов, а также шесть малых спутников «ЮЗГУ-55» Юго-западного государственного университета. Российские космонавты во время одного из выходов в открытый космос запустят эти аппараты на орбиту.
Сейчас в составе станции находится один российский грузовик — «Прогресс МС-18». В 2022 году к станции запустят еще два — в июне и в октябре.
Сейчас на борту МКС работают космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, а также астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.