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11:24 (мск), источник: ТАСС

Народный артист РФ Геннадий Юхтин вновь попал в больницу

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ киноактер Геннадий Юхтин, ранее выписанный из больницы по его просьбе, вновь госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении актера.

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Источник: РИА "Новости"

«Геннадий Юхтин вновь госпитализирован», — сказал собеседник агентства. В этот раз он попал в больницу № 40 в Коммунарке, у артиста диагностирован коронавирус.

Ранее актера выписали из больницы по его просьбе после стабилизации состояния. Врачи пошли навстречу Юхтину, состояние здоровья артиста держали на контроле, в случае каких-либо ухудшений его обещали вновь госпитализировать.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме. Юхтин закончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра-студии киноактера.

В 1955 году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина — «Дело Румянцева», в котором он сыграл бывшего детдомовца. В последующем он сыграл десятки киноролей. Актер, в частности, запомнился зрителям по работе в картинах «Чужая родня» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и др. В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году — народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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