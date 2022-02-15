12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древний остров в Бахрейне оказался рукотворным
Его создали около 1200 лет назад.
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Археологи неожиданно обнаружили, что морской остров Аль-Сайя в Бахрейне — вовсе не природное формирование. Он был создан руками людей около 1200 лет назад, сообщает News of Bahrain.
Аль-Сайя играл важнейшую роль в добыче жемчуга в стране, а также был знаменит пресноводными источниками. Теперь исследователи из Великобритании и Бахрейна выяснили, что в древности он служил чем-то вроде «водопроводной станции» ранней исламской эры или даже еще более раннего периода.
Древние инженеры создали цистерну вокруг родника, чтобы хранить пресную воду, вытекающую из каменистого морского дна. Вокруг цистерны соорудили толстую круглую стену, сформировав тем самым небольшой остров шириной менее 20 метров. Позже его укрепили, создав еще одну изогнутую стену. В итоге рукотворный остров разросся до 40 метров в ширину. Он служил для снабжения водой ловцов жемчуга.
Не так давно Аль-Сайя начал уходить под воду, и Бахрейн зарегистрировал остров в Списке национального наследия.
Ранее считалось, что страна состоит из 51 естественного острова и 33 искусственных. Теперь в эти данные будет внесена поправка.
Анна Лысенко