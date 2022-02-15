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12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Венецию после двухлетнего перерыва вернулся карнавал (фото)

Он продлится до 1 марта.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В итальянской Венеции 12 февраля начался легендарный карнавал. Это первый полноценный карнавал за последние два года: из-за пандемии коронавируса в 2020 году его завершили досрочно, а в 2021 году мероприятие проходило онлайн.

За первые дни карнавала зрители смогли посмотреть выступления нескольких уличных театров, а на Большом канале прошел красочный парад гондол. В программе карнавала также значатся спектакли, уличные представления, конкурсы и мастер-классы, некоторые из которых будут проходить как вживую, так и онлайн. Однако организаторы отмечают, что в программе могут быть изменения, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

Отметим, что накануне карнавала власти Италии отменили обязательное ношение масок на улицах, поэтому в этом году традиционные шествия и фестивали будут выглядеть совсем как в «доковидные» времена. Несмотря на это, туристов в этом году ожидается немного — около 80 тысяч, и в основном это жители самой Италии.

Напомним, что Венецианский карнавал является одним из самых красочных и старейших в мире и имеет почти 900-летнюю историю. Он ежегодно проходит в Венеции за неделю перед Великим постом и заканчивается за 40 дней до Пасхи. Это костюмированный праздник с яркими уличными шествиями и выступлениями актеров, а его неотъемлемым атрибутом является ношение оригинальных масок.

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