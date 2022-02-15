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15:48 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пес на параплане. Как французский видеограф приучил свою собаку летать

Пес по кличке Ука стал звездой интернета, когда начала летать со своим хозяином на параплане.

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Путь к славе у собаки был не прост: ранее его дважды бросали прежние хозяева. Новый владелец Уки, французский видеограф, заметил, что пес совершенно не боится высоты. И за полтора месяца обучил собаку параглайдингу.

Но несмотря на то, что на счету у Уки уже больше десяти успешных полетов, защитники животных обеспокоены тем, что собака оказалась не на своем месте.

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