В России анонсировали исследования «коктейля из антител» от коронавируса

По его словам, центр уже подал все необходимые документы в министерство, и в ближайшее время разрешение должно быть получено.
Ранее Гинцбург объявил о начале клинических исследований препарата против коронавируса на основе моноклональных антител.
Он рассказал, что испытания займут от трех до четырех месяцев, а выпустить препарат можно будет во второй половине весны.
«Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — заявил Гинцбург.
Исследования коктейля из моноклональных антител для лечения COVID-19 начались в январе и планируют завершить за 2—3 месяца. Ученый заявил, препарат должен будет эффективно нейтрализовать вирус.
Препарат Фтортиазинон, который будет использоваться в качестве профилактики тяжелых бактериальных осложнений у заразившихся, проходит уже вторую стадию клинических испытаний, подытожил Гинцбург.