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09:25 (мск), источник: Газета.Ру

В России анонсировали исследования «коктейля из антител» от коронавируса

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Минздрав в ближайшее время разрешит проведение клинических исследований препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител. Об этом он рассказал РИА «Новости».

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, центр уже подал все необходимые документы в министерство, и в ближайшее время разрешение должно быть получено.

Ранее Гинцбург объявил о начале клинических исследований препарата против коронавируса на основе моноклональных антител.

Он рассказал, что испытания займут от трех до четырех месяцев, а выпустить препарат можно будет во второй половине весны.

«Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — заявил Гинцбург.

Исследования коктейля из моноклональных антител для лечения COVID-19 начались в январе и планируют завершить за 2—3 месяца. Ученый заявил, препарат должен будет эффективно нейтрализовать вирус.

Препарат Фтортиазинон, который будет использоваться в качестве профилактики тяжелых бактериальных осложнений у заразившихся, проходит уже вторую стадию клинических испытаний, подытожил Гинцбург.

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