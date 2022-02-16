10:11 (мск), источник: © РИА Новости
Зюганова выписали из больницы
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы. Об этом политик рассказал РИА Новости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой», — уточнил он.
О госпитализации Зюганова стало известно в пятницу, 11 февраля. Тогда секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что глава партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких.
В свою очередь, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко говорил РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трех-дневную профилактику.
Во вторник Госдума проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, разработанный коммунистами. Зюганов называл возможное принятие документа шагом вперед.