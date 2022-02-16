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10:11 (мск), источник: © РИА Новости

Зюганова выписали из больницы

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выписался из Центральной клинической больницы. Об этом политик рассказал РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Да. Меня выписали. Чувствую себя нормально. Занимаюсь работой», — уточнил он.

О госпитализации Зюганова стало известно в пятницу, 11 февраля. Тогда секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил, что глава партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких.

В свою очередь, пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко говорил РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трех-дневную профилактику.

Во вторник Госдума проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, разработанный коммунистами. Зюганов называл возможное принятие документа шагом вперед.

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