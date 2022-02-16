13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли доказательства, что жизнь могла зародиться в космосе
Вода перестала быть обязательным условием для появления ключевых для жизни химических соединений.
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Пытаясь разгадать загадку происхождения жизни на Земле, ученые ориентируются на воду как одно из ключевых условий для появления пептидов — веществ, которые называют «строительными блоками жизни».
В своей новой работе исследователи из Йенского университета им. Фридриха Шиллера и Института астрономии Макса Планка выяснили, что пептиды могут образовываться и в космическом вакууме, где жидкой воды нет.
Пептиды состоят из отдельных аминокислот, расположенных в том или ином порядке. Ранее ученые находили аминокислоты, азотистые основания и различные сахара в метеороидах. Это говорит о том, что в космосе в целом существуют необходимые материалы для появления «строительных блоков жизни», однако нет воды.
В классическом химическом «сценарии», чтобы аминокислоты могли создать молекулы пептидов, на начальном этапе требуется вода. Сперва они взаимодействуют с ней, а затем «избавляются» от нее. Теряя по молекуле воды за раз, аминокислоты постепенно объединяются в цепочку.
Ученые решили выяснить, смогут ли аминокислоты образовать пептиды, минуя этап взаимодействия с водой. Они взяли молекулы аминокетена (химического «предшественника» аминокислоты глицина) и заставили их соединяться напрямую с образованием пептидов без участия воды.
При этом в специальной камере исследователи смоделировали условия, которые преобладают в космических молекулярных облаках. Они поместили в вакуум частицы пыли с достаточным содержанием углерода, аммиака и окиси углерода при температуре в минус 263 градуса Цельсия и почти полном отсутствии давления. В итоге из простых химических веществ они получили простой пептид полиглицин.
Исследование показало, что пептиды могут быть созданы в космических условиях без участия воды. А значит, «строительные блоки жизни» могли зародиться как на Земле, так и в космосе.
Анна Лысенко