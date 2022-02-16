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13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли доказательства, что жизнь могла зародиться в космосе

Вода перестала быть обязательным условием для появления ключевых для жизни химических соединений.

Пытаясь разгадать загадку происхождения жизни на Земле, ученые ориентируются на воду как одно из ключевых условий для появления пептидов — веществ, которые называют «строительными блоками жизни».

В своей новой работе исследователи из Йенского университета им. Фридриха Шиллера и Института астрономии Макса Планка выяснили, что пептиды могут образовываться и в космическом вакууме, где жидкой воды нет.

Возможно, эти «кирпичики» возникли вовсе не на нашей планете, а в космических молекулярных облаках, говорят ученые.

Пептиды состоят из отдельных аминокислот, расположенных в том или ином порядке. Ранее ученые находили аминокислоты, азотистые основания и различные сахара в метеороидах. Это говорит о том, что в космосе в целом существуют необходимые материалы для появления «строительных блоков жизни», однако нет воды.

В классическом химическом «сценарии», чтобы аминокислоты могли создать молекулы пептидов, на начальном этапе требуется вода. Сперва они взаимодействуют с ней, а затем «избавляются» от нее. Теряя по молекуле воды за раз, аминокислоты постепенно объединяются в цепочку.

Ученые решили выяснить, смогут ли аминокислоты образовать пептиды, минуя этап взаимодействия с водой. Они взяли молекулы аминокетена (химического «предшественника» аминокислоты глицина) и заставили их соединяться напрямую с образованием пептидов без участия воды.

При этом в специальной камере исследователи смоделировали условия, которые преобладают в космических молекулярных облаках. Они поместили в вакуум частицы пыли с достаточным содержанием углерода, аммиака и окиси углерода при температуре в минус 263 градуса Цельсия и почти полном отсутствии давления. В итоге из простых химических веществ они получили простой пептид полиглицин.

Исследование показало, что пептиды могут быть созданы в космических условиях без участия воды. А значит, «строительные блоки жизни» могли зародиться как на Земле, так и в космосе.

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