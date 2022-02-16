В Аргентине обнаружен новый вид динозавра без передних лап

Ученые из Аргентины открыли новый вид необычного динозавра, который питался другими крупными динозаврами вопреки тому, что его передние лапы были практически не развиты.
Вымершее животное получило название Guemesia ochoai. Оно принадлежало к семейству абелизавридов, которые процветали во время мелового периода на территории древнего южного суперконтинента Гондваны. В настоящее время их ископаемые остатки найдены на территории нынешней Африки и Южной Америки, а также в Индии и на Мадагаскаре.
Абелизавриды были хищными двуногими динозаврами длиной от 5 до 9 метров, с костными гребнями над глазами и коренастыми задними конечностями. А вот передние конечности этих динозавров были не более чем рудиментом и не выполняли никаких функций. Своих жертв, среди которых были и такие гиганты, как титанозавры, эти хищники хватали мощными челюстями, говорят исследователи.
У Guemesia ochoai исследователи нашли две особенности, выделяющие его среди «кузенов». Это ряды небольших отверстий в передней части черепа, которые, вероятно, помогали животному с терморегуляцией. Второй особенностью оказалось удивительно маленькое пространство в черепе для мозга. Возможно, это связано с тем, что найденные кости принадлежали «подростку».