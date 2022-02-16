Загадочные статуэтки из болота в Германии озадачили ученых

С 1840 года до наших дней было найдено всего 13 таких артефактов, пишет New York Times. Последнюю из статуэток обнаружил два года назад 51-летний водитель грузовика по имени Рональд Боргвардт, когда решил поплавать в ручье, впадающем в реку Толлензе. Фигурка длиной более 15 см с петлевидными руками, похожей на яйцо головой и длинным носом застряла в торфе у берега.
Ранее в этой же болотистой местности сделали одно из важнейших археологических открытий в стране. Здесь нашли останки более 140 человек, большинство из которых были мужчинами в возрасте от 20 до 40 лет со следами травм, нанесенных тупыми предметами. Кроме их останков были найдены скелеты лошадей и оружие. Очевидно, эта местность стала полем битвы, произошедшей примерно в 1250 году до нашей эры. Оно считается старейшим в Европе.
Геомагнитная съемка 2013 года показала, что этот узкий участок долины Толлензе когда-то была частью торгового пути, по которому янтарь с балтийского побережья доставляли на юг к берегам Средиземного и Адриатического морей.
В статье, опубликованной в Praehistorische Zeitschrift, исследователи предположили, что статуэтка, найденная Боргвардтом, датируется седьмым веком до нашей эры и была либо гирей, либо предметом поклонения, либо и тем, и другим одновременно.
«Почему статуэтка оказалась в речной долине на торговом пути спустя сотни лет после того, как там произошло крупное сражение? Это вопрос без ответа», — пишут они.
«Произошло ли это случайно, или же это было место повиновения конфликта XIII века до нашей эры, сохранившегося в памяти людей позднего бронзового века? А если на статуэтке была изображена богиня, какую роль она играла в примитивной системе взвешивания?» — добавляют они.
Долгое время считалось, что экономика Северной Европы в эпоху бронзы была основана на системе обмена, а не торговли. Идея о том, что бронзовые фигурки представляют собой гири в ранней скандинавской метрической системе веса, может изменить наши представления о том, когда на севере Европы развилась торговля.