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21:56 (мск), источник: © РИА Новости

Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Вакцина от COVID-19, содержащая вирусоподобные частицы, даст защиту от нескольких вариантов вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе “дельту” и “омикрон”, — отметил Гинцбург.

Он рассказал, что вакцина будет двухкомпонентной — это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.

Новый препарат от SARS-CoV-2 не содержит живого вируса, пояснил академик.

«Генетического материала в вакцине не будет», — указал глава центра.

Ранее Минздрав разрешил центру начать клинические исследования препарата. Как следует из реестра разрешенных клинических исследований, в испытаниях примут участие 600 человек.

По словам Гинцбурга, первая-вторая фаза должна пройти за 3−3,5 месяца — дальше все зависит от эффективности.

«Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени», — заключил он.

Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

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