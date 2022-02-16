Новая вакцина от COVID-19 будет защищать от нескольких вариантов вируса

«Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты s-белка, в том числе “дельту” и “омикрон”, — отметил Гинцбург.
Он рассказал, что вакцина будет двухкомпонентной — это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.
Новый препарат от SARS-CoV-2 не содержит живого вируса, пояснил академик.
«Генетического материала в вакцине не будет», — указал глава центра.
Ранее Минздрав разрешил центру начать клинические исследования препарата. Как следует из реестра разрешенных клинических исследований, в испытаниях примут участие 600 человек.
По словам Гинцбурга, первая-вторая фаза должна пройти за 3−3,5 месяца — дальше все зависит от эффективности.
«Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени», — заключил он.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.