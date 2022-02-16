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21:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В Лаосе у летучих мышей обнаружили три схожих с COVID-19 вируса

Ученые выявили у летучих мышей в северном Лаосе три вируса, генетические схожие с коронавирусом. Вирус обнаружен у животных, живущих в карстовых пещерах. Все они могут проникать в человеческие клетки.

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Источник: Reuters

«Здесь мы демонстрируем, что такие вирусы действительно циркулируют среди пещерных летучих мышей, живущих в известняковых карстовых породах в северном Лаосе», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

«Мы обнаружили, что RBD этих вирусов отличаются от вирусов SARS-CoV-2 только одним или двумя остатками на соединении с ACE2, более эффективно связываются с белком hACE2, чем уханьский штамм SARS-CoV-2, выделенный при ранних случаях заболевания человека», — говорится в исследовании.

В январе китайские ученые обнаружили в Африке новую разновидность коронавируса — NeoCoV, который во многом схож с SARS-CoV-2. NeoCoV был выявлен у летучих мышей в ЮАР. Пока он распространяется среди их популяции. Ученые отмечают, что вирус потенциально опасен для человека.

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