В Лаосе у летучих мышей обнаружили три схожих с COVID-19 вируса

«Здесь мы демонстрируем, что такие вирусы действительно циркулируют среди пещерных летучих мышей, живущих в известняковых карстовых породах в северном Лаосе», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
«Мы обнаружили, что RBD этих вирусов отличаются от вирусов SARS-CoV-2 только одним или двумя остатками на соединении с ACE2, более эффективно связываются с белком hACE2, чем уханьский штамм SARS-CoV-2, выделенный при ранних случаях заболевания человека», — говорится в исследовании.
В январе китайские ученые обнаружили в Африке новую разновидность коронавируса — NeoCoV, который во многом схож с SARS-CoV-2. NeoCoV был выявлен у летучих мышей в ЮАР. Пока он распространяется среди их популяции. Ученые отмечают, что вирус потенциально опасен для человека.