В России все больше антител, но это уже не остановит инфекцию

Однако вирусологи и иммунологи дают и оптимистичный прогноз: из состояния пандемии коронавирус трансформируется в эндемическое заболевание.
Общее число переболевших и вакцинированных позволяет говорить о достижении стопроцентного коллективного иммунитета в Петербурге, заявил первый замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана во вторник. Позже в горкомздраве объяснили, что речь шла о полном выполнении плана по формированию коллективного иммунитета. «Согласно методике Минздрава РФ, коллективный иммунитет формируется при достижении показателя вакцинированного и переболевшего населения в 80% от общего числа жителей города. В Санкт-Петербурге этот показатель на 100% был достигнут еще в декабре 2021 года», — сказали в комитете здравоохранения. «По данным нашего серологического исследования, уже в октябре в городе было более 80% людей с антителами, — подтвердил “Ъ” эпидемиолог, директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.
Скорее всего, после волны «омикрона» это значение будет близко к 100%, потому что в условиях распространения этого штамма плюс-минус переболеть должны все, кто не болел раньше и не был вакцинирован.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, к середине февраля помимо Санкт-Петербурга коллективный иммунитет выше 80% достигли в Севастополе, Карелии, Мурманской области, Туве. Власти Татарстана в конце января сообщали о 77% населения, невосприимчивого к вирусу, однако к 4 февраля стало известно, что уровень коллективного иммунитета снизился до 58,1%. Похожая ситуация в Москве: по состоянию на 4 февраля этот показатель составил 63,2%, тогда как в конце декабря 2021 года превышал 71%.
При этом даже в тех регионах, где популяционный иммунитет соответствует ожиданиям Минздрава, заболеваемость продолжает расти.
В частности, в Санкт-Петербурге в среду оперштаб сообщил о 17 151 новом случае COVID-19 против 7091 во вторник. Город стал лидером по числу выявленных заболевших за сутки, следом идет Москва с 11 262 заболевшими.
Антон Барчук объясняет, что в начале пандемии, когда распространялись уханьский и альфа-штамм, было достаточно до 70% людей в популяции с антителами, чтобы остановить пандемию. Когда появился дельта-штамм, планка поднялась выше 90%. «Сейчас, в условиях “омикрона”, который эффективно заражает и вакцинированных, и переболевших, но при этом не вызывает тяжелого течения, эти люди никак не остановят распространение вируса, и с этой точки зрения коллективный иммунитет уже бесполезен», — продолжает Барчук. Отметим, власти ряда стран уже сняли или снимают исходя из этих соображений санитарные ограничения для граждан.
С этой точкой зрения согласна молекулярный биолог и создатель американской биотехнологической компании Sendai Viralytics Ольга Матвеева. По ее словам, в начале пандемии действительно транслировалась идея, что человечеству «всего лишь нужно достичь коллективного иммунитета». Сейчас понятно, что такая гипотеза не отражает реальную жизнь.
При этом оба эксперта подчеркивают: наличие иммунитета защитит людей от тяжелого течения болезни, госпитализаций и неблагоприятных исходов.
Ольга Матвеева добавляет, что в этом плане иммунитет, сформированный после вакцинации, лучше, чем естественный, потому что, если человек переболел совсем легко, у него может быть «мало защитных сил». Кроме того, заявила она «Ъ», Т-клеточный иммунитет, пускай его нельзя измерить так же просто, как количество антител, не менее важен: он тоже формируется коллективно, то есть идет накопление клеток памяти, способных защитить организм при встрече с инфекцией. Все это так или иначе делает популяцию способной противостоять вирусу.
«Конечно, остались люди, которые по какой-то причине могут не реагировать на вакцинацию или тяжело болеть повторно, но их будет меньшинство, — добавляет Антон Барчук.— Это уже сопоставимо с другими респираторными тяжелыми вирусами, которые есть в популяции, — никто, к сожалению, не отменял смерти от гриппа, свиного гриппа и других инфекций».
Резюмируя, Барчук отмечает: хорошая новость в том, что, скорее всего, больше не будет госпитализаций и смертей в таких масштабах, как это было в предыдущие волны.
«С другой стороны, в сложившейся ситуации неопределенность связана с двумя моментами: появление нового штамма (что невозможно предсказать) и длительность защиты после вакцинации и перенесенной болезни», — уточняет Антон Барчук. По его словам, ближайшие годы уйдут на исследования, насколько часто и чем нужно вакцинироваться, а также нужно ли менять вакцину, подстраивая ее под новые штаммы. Сейчас, отмечает он, нет данных, что, например, четвертый укол антиковидной вакцины необходим, если уже есть три или две дозы.
Отметим, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V») получил разрешение на исследование первой и второй фазы новой вакцины на основе вирусоподобных частиц, в том числе штаммов «дельта» и «омикрон». Директор института Александр Гинцбург уточнил, что эта вакцина может понадобиться на случай возникновения новых вариантов COVID-19.
По словам Ольги Матвеевой, идея о том, что вирус исчезнет из популяции, нереалистична. Не только потому, говорит она, что у людей быстро падает уровень антител, а вирус изменчив, но и потому, что у ковида есть большие резервуары в виде организмов животных. «Однако большинство вирусологов и иммунологов дают оптимистичный прогноз: из состояния пандемии, когда одновременно болеет большое количество людей, что очень сильно нагружает систему здравоохранения, вирус перейдет в состояние эндемии. Это означает отдельные небольшие вспышки нетяжелого заболевания», — заключает Матвеева.
Наталья Костарнова; Полина Петрова, Казань.