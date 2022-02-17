Глава Росприроднадзора назвала регионы с самым грязным воздухом

Красноярский край — регион с самым загрязненным воздухом в России, этому способствует высокий уровень выбросов в промышленном Норильске, рассказала в интервью РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), или 30 тыс. вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — рассказала Радионова.
На втором месте — город Череповец в Вологодской области. Там объем выбросов в атмосферу составляет 280 тыс. т, это 1,7% всех выбросов по России. Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тыс. т (1,6%).
По словам Радионовой, если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020−2022 годы, то наиболее загрязненными территориями в России, по данным Росприроднадзора являются Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края.
Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.
Радионова отметила, что при оценки загрязненности речь идет не только об оценке уровней выбросов в атмосферу, оценивается ведомством также и загрязненность воды. «По уровню загрязнения воды в каждом регионе своя особенность. Есть проблемы на побережье Волги, где стоят крупные водоканалы, на Дону и на Ангаре. Фактически уже второй год подряд идет рейд по рекам, из-за пандемии мы немного сдвигаемся. Я дважды встречалась с министром строительства Иреком Файзуллиным, мы договорились о том, чтобы синхронизировать наши действия и их программу по обновлению инфраструктуры — все, что касается очистных сооружений, потому что это большая проблема», — рассказала глава Росприроднадзора.
В декабре собственный список самых загрязненных городов опубликовало Минприроды. На первой строчке в нем оказались сразу три города в Бурятии — Гусиноозерск, Селенгинск и Улан-Удэ. Из числа городов Красноярского края в списке, помимо Норильска, фигурировали также Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск. Всего в список попали 35 городов России. Глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что эти города могут стать частью обновленного федерального проекта «Чистый воздух» (часть нацпроекта «Экология») летом 2022 года.
В 2020 году свою оценку уровней загрязненности атмосферы в России представила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. По ее расчетам, На одного жителя России пришлось в среднем около 155 кг вредных выбросов в год — эта цифра колеблется от 23 кг до 1,6 т в зависимости от региона. Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия (3,7 млн т выбросов в год, или 21% от всех выбросов предприятий).
Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко, Георгий Тадтаев