09:30 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Опубликованы первые результаты дополнительного исследования иммуногенности вакцины «Спутник V»
В Москве проходит дополнительное исследование иммуногенности вакцины «Спутник V» спустя год после ввода первого компонента. Предварительные результаты показали, что у всех вакцинированных добровольцев сохранился достаточно высокий уровень антител. У 80 процентов из них, чьи анализы уже обработаны, уровень антител выше 200 BAU, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.