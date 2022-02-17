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09:30 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Опубликованы первые результаты дополнительного исследования иммуногенности вакцины «Спутник V»

В Москве проходит дополнительное исследование иммуногенности вакцины «Спутник V» спустя год после ввода первого компонента. Предварительные результаты показали, что у всех вакцинированных добровольцев сохранился достаточно высокий уровень антител. У 80 процентов из них, чьи анализы уже обработаны, уровень антител выше 200 BAU, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины “Спутник V”, чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из трех тысяч — это выборка из 44 процентов участников. Из них у 80 процентов уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», — отметила Анастасия Ракова.

В дополнительном исследовании участвуют три тысячи человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину «Спутник V», а не плацебо. Первый компонент они должны были получить год назад (или на месяц раньше или позже). Добровольцев, которым предложили принять участие в дополнительном исследовании, выбрали случайным образом.

Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности — способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев проходил на базе 19 поликлиник — центров по проведению клинического исследования вакцины «Спутник V».

BAU — единица измерения связывающих антител. Использование такого международного стандарта измерения летом 2021 года утвердила Всемирная организация здравоохранения.

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