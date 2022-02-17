Чернышенко: поступить в вузы РФ на бюджетные места в 2022 году смогут 588 тыс. человек

«В этом учебном году — это 2022−2023 учебный год — на бюджет смогут поступить 588 тыс. молодых людей, и в вузах для этого предусмотрены бюджетные места, что на 11,5 тыс. мест больше, чем это было в предыдущую приемную кампанию», — сказал он.
Чернышенко отметил, что количество бюджетных мест увеличивается ежегодно, при формировании контрольных цифр приема учитываются, прежде всего, запросы рынка, показатели государственных программ, проектов, а также потребность самих регионов в профессиональных кадрах.
«Потому что акцент делается при распределении бюджетных мест именно на специализации регионов. Для нас важно, чтобы студенты могли получить доступное качественное образование в своем родном крае и чтобы их работа, их деятельность продолжилась именно там, где они обучались, поскольку очень важно, чтобы спрос на специалистов был сформирован прежде всего в самом же субъекте, где находится и высшее учебное заведение», — отметил он.
Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по количеству бюджетных мест в лидерах, по его словам, оказались Свердловская, Ростовская, Новосибирская области, Республика Татарстан, где располагаются крупные инновационные, промышленные, научные центры страны. «В среднем в этих вузах будет от 11 тыс. до 15 тыс. бюджетных мест», — сказал Чернышенко.
Он сообщил, что на 2023−2024 учебный год планируется распределить между вузами уже свыше 590 тыс. бюджетных мест.