Блогер Гоблин попал в больницу с неизвестным диагнозом

16 февраля Пучков сообщил, что попал в больницу. По словам блогера, он сдал ПЦР-тест и коронавирус у него не обнаружили. В последнее время актёр дубляжа известен благодаря своему YouTube-каналу.
Пучков написал в своём инстаграме, что попал в больницу. По его словам, «залёг авторитетно» и «болезнь вторую неделю не отпускает».
Блогер заявил РИА «Новости», что у него не COVID-19, но диагноза пока нет.
Пучков известен как автор переводов таких фильмов, как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла» Квентина Тарантино, «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш» и «Рок-н-рольщик» Гая Ричи, «Плохой Санта» Терри Цвигоффа, и других.