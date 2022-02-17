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12:12 (мск), источник: Секрет Фирмы

Блогер Гоблин попал в больницу с неизвестным диагнозом

Врачи пока не поставили диагноз российскому блогеру Гоблину (Дмитрию Пучкову), который получил известность как автор специфических закадровых переводов культовых голливудских и британских фильмов.

Источник: РИА "Новости"

16 февраля Пучков сообщил, что попал в больницу. По словам блогера, он сдал ПЦР-тест и коронавирус у него не обнаружили. В последнее время актёр дубляжа известен благодаря своему YouTube-каналу.

Пучков написал в своём инстаграме, что попал в больницу. По его словам, «залёг авторитетно» и «болезнь вторую неделю не отпускает».

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Блогер заявил РИА «Новости», что у него не COVID-19, но диагноза пока нет.

Пучков известен как автор переводов таких фильмов, как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла» Квентина Тарантино, «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш» и «Рок-н-рольщик» Гая Ричи, «Плохой Санта» Терри Цвигоффа, и других.

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