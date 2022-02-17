13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
Профессиональное жюри международного конкурса фотографии дикой природы World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года.
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Из нескольких тысяч снимков, присланных фотографами со всего мира, в лидеры попали всего 39 изображений. Жюри выбрало победителей, а также серебряных и бронзовых призеров в 13 категориях, в числе которых «Портреты животных», «Искусство природы», «Люди и природа», «Городская дикая природа», «Фотожурналистика природы», «Животные в их среде обитания» и другие.
Победителем в номинации «Поведение млекопитающих» и «Фотографом 2021 года» был назван американский фотограф Амос Нахум со снимком «Лицом к реальности», изображающим охоту морского леопарда на субантарктического пингвина в мелководной лагуне на отдаленном острове у Антарктического полуострова.
Вместе со своим званием фотографу достался и денежный приз в размере тысячи долларов.
Екатерина Гура