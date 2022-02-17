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13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года

Профессиональное жюри международного конкурса фотографии дикой природы World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года.

39
фотографий
39
фотографий
39
фотографий

Из нескольких тысяч снимков, присланных фотографами со всего мира, в лидеры попали всего 39 изображений. Жюри выбрало победителей, а также серебряных и бронзовых призеров в 13 категориях, в числе которых «Портреты животных», «Искусство природы», «Люди и природа», «Городская дикая природа», «Фотожурналистика природы», «Животные в их среде обитания» и другие.

Победителем в номинации «Поведение млекопитающих» и «Фотографом 2021 года» был назван американский фотограф Амос Нахум со снимком «Лицом к реальности», изображающим охоту морского леопарда на субантарктического пингвина в мелководной лагуне на отдаленном острове у Антарктического полуострова.

Вместе со своим званием фотографу достался и денежный приз в размере тысячи долларов.

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