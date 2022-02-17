«Изменились социальные условия». Ученые спорят о вероятности шестой волны COVID-19 в России

По словам математика, до лета коронавирус точно не отступит. «По нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать. Причем мы видим, что выздоровление будет происходить медленнее, чем рост», — сказал эксперт.
Боровков пояснил, что пока математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена до конца лета. Он отметил, что делать более длительный прогноз не стоит, поскольку за это время произойдет много событий, которые могут повлиять на характер затухания или распространения коронавирусной инфекции.
Однако стоит обратить внимание на тот факт, что прогноз имеет актуальность ровно до начала следующей волны. Случится новая волна, если она по тем или иным причинам наступит раньше, то прогноз уточнится или изменится, так как будут уточняться переменные во времени коэффициенты дифференциальных уравнений. Не наступит новая волна — прогноз будет достаточно адекватным.
Алексей Боровков математик
В свою очередь доктор биологических наук, вирусолог Александр Шестопалов и научный сотрудник, кандидат биологических наук Сергей Седых считают, что «омикрон»-штамм может оказаться последней мутацией коронавируса, так как он охватил огромное количество людей в России и по всему миру. При этом многие переболевшие не попали в статистику, отметили ученые в разговоре с «Комсомольской правдой — Новосибирск».
«Мы “догоняющая” страна в эпидемиологическом плане, и можем наблюдать за тенденциями, которые происходят в других странах. Так вот: ни в одной стране на данный момент не выявлено нового варианта коронавируса, который смог бы вызвать новую волну. Так что можно предположить, что шестой волны не будет», — сказал Седых.
Он отметил, что в России уже начала снижаться заболеваемость в Москве и Санкт-Петербурге. Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется к середине марта, считает эксперт. Однако число смертей пациентов с COVID-19 увеличится, так как летальные исходы будут фиксироваться у пациентов, которые попали в больницу в начале новой волны.
Ученые не исключают, что шестая волна все же возможна, однако она, вероятно, уже не будет такой ощутимой, как прежние.
Коронавирус станет как грипп: да, будет наблюдаться цикличность в его появлении — в каждом регионе своя. Да, коронавирус останется с нами навсегда. Но такой пандемии уже не будет, потому что изменились социальные условия — проходит вакцинация, крепнет иммунитет.
Александр Шестопаловвирусолог
Мнение о том, что штамм «омикрон» станет последней острой фазой пандемии и приведет к ее окончанию высказал также основатель корпорации Microsoft («Майкрософт») Билл Гейтс в интервью немецкой газете «Зюддойче цайтунг».
«Эта пандемия стала трагедией для всех. Нам повезло, она могла быть в десять раз опаснее», — сказал он.
При этом бизнесмен выразил опасения, что вскоре все забудут об этой пандемии и переключатся на другие кризисы. «Вот почему посыл сейчас должен звучать следующим образом: нам всем следует разумно подготовиться [к другим пандемиям]», — отметил Гейтс, указав на то, что инвестиции в обеспечение готовности к пандемии невелики по сравнению с ущербом от нее.
«С “омикроном” справимся к маю»
Тем временем, вирусолог центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что волна заражений «омикроном» пойдет на спад к маю. По его словам, доклинические исследования вакцины от нового варианта коронавируса уже ведутся. Однако специальные препараты могут и не потребоваться, считает он.
«Может быть, мы с “омикроном” справимся уже с имеющимися вакцинами где-нибудь к маю. Ученые должны быть готовы к разным вариантам. Главные затраты идут на производство вакцины. Если не нужна вакцина, значит, ее не будут производить», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Последние данные по заболеваемости в России
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 180 622 случаев заражения коронавирусом. Это на 0,75% больше, чем днем ранее, когда COVID-19 заразилось 179 284 человека. Также зафиксировано 18 090 госпитализаций, на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля. Полностью выздоровели 185 082 человека.
Вместе с тем количество умерших от коронавируса в России за минувшие 24 часа выросло на 790 человек — это максимум с начала января, следует из официальных данных. За три дня суточная смертность ускорилась на 13%.
В Москве снова выявлено меньше десяти тысяч заболевших — 9 705, в Санкт-Петербурге почти вдвое больше, чем в столице — 16 595.