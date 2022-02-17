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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянский художник нарисовал местного бизнесмена на религиозной картине

Прихожане возмутились и заставили картину перерисовать.

В городке Каноса-ди-Пулья на юге Италии разразился религиозно-культурный скандал. Художник Джузеппе Антонио Ломусцио подарил местному собору свою картину стоимостью почти 20 тысяч евро. На ней он изобразил встречу покровителя города, святого Сабина Каносского, со святым Бенедиктом. Также на полотне появились и другие герои, среди которых оказались известные в городе люди, в частности, в правом нижнем углу можно увидеть фигуру настоятеля собора Феличе Бакко, прикрывающего лицо крестом.

Но прихожан церкви возмутил другой известный им персонаж картины — местный бизнесмен Серджио Фонтана, который изображен на картине в защитной медицинской маске.

Известно, что мужчина возглавляет благотворительную организацию, которая оплатила создание картины.

После обнаружения Фонтана на картине, разразился большой скандал, а прихожане потребовали снять полотно. Художник в свое оправдание сказал, что это была его личная инициатива, и он просто хотел отдать дань уважения «двум авторитетным представителям» общества.

После общественного резонанса, Ломусцио согласился переписать картину, прежде чем ее снова вернут в собор, пишет Sky News.

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Екатерина Гура

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