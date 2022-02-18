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00:20 (мск), источник: Известия

Стресса настойчивость: в России на 43% вырос спрос на антидепрессанты

Как пандемия повлияла на психическое здоровье россиян.

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Источник: AP 2022

В России повысился спрос на препараты для лечения расстройств психики. За последний месяц продажи антидепрессантов выросли на 43%, а нейролептиков на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Врачи связывают такой спрос с постковидным синдромом и общей тревожностью, вызванной пандемией. Чаще всего пациенты жалуются на нарушение сна, подавленность и беспокойство, отмечают психиатры. На этом фоне в Совете Федерации даже предложили включить психиатрическую реабилитацию в полис ОМС. Как пандемия сказалась на психическом здоровье россиян — в материале «Известий».

Пандемийный синдром

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и нейролептики. Спрос на эти категории препаратов в период с 10 января по 6 февраля вырос на 43% и 35% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За неполный месяц россияне купили свыше 895 тыс. упаковок антидепрессантов, а в прошлом году — только 626 тыс. Количество проданных нейролептиков выросло с 516 тыс. упаковок до 698 тыс. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, предоставленные «Известиям».

Основной причиной роста спроса на эти препараты врачи называют последствия пандемии. Они отмечают возросшее число обращений пациентов к психиатрам, неврологам и психологам.

— Увеличилось число осложнений со стороны нервной системы и психики из-за так называемого постковидного синдрома, — отметил в беседе с «Известиями» психиатр, психотерапевт Юрий Вяльба. — В том числе возросло число обращений, связанных с нарушением сна, тревожностью, депрессивными состояниями. При этих симптомах врачи обычно назначают нейролептические и психотропные препараты.

Кроме того, многие люди начали испытывать неврозы и депрессии при переходе на удаленный формат работы, добавил специалист. Внешние факторы, такие как неуверенность в завтрашнем дне и боязнь заразиться коронавирусом, тоже сыграли не последнюю роль, убежден эксперт.

— Исходя из моей практики, чаще всего люди жалуются на необоснованные страхи. Это и тревожное расстройство может быть, и панические атаки, и невротические депрессии, — отметил он.

Модный аспект

Еще до пандемии коронавируса распространенность психических расстройств была очень высока. C началом эпидемии она повысилась в разы, рассказала «Известиям» психиатр, доцент кафедры​ психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Ольга Котова.

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— В начале пандемии фиксировали рост продаж антидепрессантов на 14%. То есть сама по себе пандемия — ситуация, очень травмирующая психику. Нужно понимать, в каком статусе человек столкнулся с ней. Если он был абсолютно здоров с точки зрения психики, то постковидный синдром может проявляться в «стертой» форме. А если изначально человек имел скрытую патологию, то постковидный синдром будет более выраженным, — отметила она.

При выраженных расстройствах врачи обычно назначают антидепрессанты и нейролептики, добавила она. Однако нельзя списывать рост продаж только на увеличение числа патологий, подчеркнула специалист. По ее словам, сейчас специалисты начали выписывать эти средства более активно, чем раньше.

— Аспекта моды тут нет. Многие считают, что болеть депрессией сейчас «популярно». Но зачастую бывает так, что модность этому диагнозу приписывают не те, кто им страдает. К примеру, ко мне часто приходят родители подростков со словами: вот он чего-то начитался, и теперь ему кажется, что у него депрессия. В итоге обнаруживается, что у подростка действительно есть проблема. Врачи же чаще назначают антидепрессанты, потому что сейчас идет развенчание мифа об их «вредности», — добавила она.

В интернете можно найти много статей о вреде антидепрессантов. Долгое время и сами врачи неохотно их назначали, поскольку считали, что они тяжело переносятся организмом. Сейчас врачи стали чаще назначать такие препараты, поскольку перестали их бояться, рассказала Ольга Котова.

— Сейчас мы врачей даже учим назначать антидепрессанты и не игнорировать психопатологию. В целом обучение врачей развивается в том направлении, что в ряде случаев без них не обойтись. Поскольку они стали получать об этой категории препаратов больше знаний, соответственно, увеличилось число назначений антидепрессантов, — отметила эксперт.

Своевременная мера

Даже не болевшие ковидом люди испытывают повышенный уровень стресса и тревожности. Стресс же является предпосылкой для развития многих патологий, отметила в беседе с «Известиями» руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

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— Идет всплеск заболеваемости ожирением, болезнями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Государству нужно обратить внимание на то, как восстанавливать психологическое здоровье людей, возвращать их к активному образу жизни, заниматься профилактикой хронических заболеваний, — подчеркнула она.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному социальному комитету верхней палаты парламента проработать с Минздравом возможность включения психиатрической помощи переболевшим ковидом в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности, рассмотреть возможность постковидной психиатрической реабилитации в поликлиниках.

Это предложение последовало за выступлением президента Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, профессора Зураба Кекелидзе. Он рассказал, что после перенесенного COVID-19 у человека могут появиться острые или затяжные психозы, панические атаки, раздражительность и вспыльчивость.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить перспективность включения постковидной психиатрической реабилитации в ОМС.

Два года пандемии действительно значительно повлияли на уровень тревожности населения, отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Сейчас гарантированная помощь по ОМС и так включает услуги психиатров, но расширение этой помощи было бы позитивным аспектом, считает он. Меры по психиатрической реабилитации или, к примеру, диспансеризация после COVID-19 могли бы помочь снизить рост количества тревожных расстройств и депрессий у населения.

Вероника Кулакова

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