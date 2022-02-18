00:20 (мск), источник: Известия
Стресса настойчивость: в России на 43% вырос спрос на антидепрессанты
Как пандемия повлияла на психическое здоровье россиян.
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В России повысился спрос на препараты для лечения расстройств психики. За последний месяц продажи антидепрессантов выросли на 43%, а нейролептиков на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Врачи связывают такой спрос с постковидным синдромом и общей тревожностью, вызванной пандемией. Чаще всего пациенты жалуются на нарушение сна, подавленность и беспокойство, отмечают психиатры. На этом фоне в Совете Федерации даже предложили включить психиатрическую реабилитацию в полис ОМС. Как пандемия сказалась на психическом здоровье россиян — в материале «Известий».
Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и нейролептики. Спрос на эти категории препаратов в период с 10 января по 6 февраля вырос на 43% и 35% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За неполный месяц россияне купили свыше 895 тыс. упаковок антидепрессантов, а в прошлом году — только 626 тыс. Количество проданных нейролептиков выросло с 516 тыс. упаковок до 698 тыс. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании DSM Group, предоставленные «Известиям».
— Увеличилось число осложнений со стороны нервной системы и психики из-за так называемого постковидного синдрома, — отметил в беседе с «Известиями» психиатр, психотерапевт Юрий Вяльба. — В том числе возросло число обращений, связанных с нарушением сна, тревожностью, депрессивными состояниями. При этих симптомах врачи обычно назначают нейролептические и психотропные препараты.
Кроме того, многие люди начали испытывать неврозы и депрессии при переходе на удаленный формат работы, добавил специалист. Внешние факторы, такие как неуверенность в завтрашнем дне и боязнь заразиться коронавирусом, тоже сыграли не последнюю роль, убежден эксперт.
— Исходя из моей практики, чаще всего люди жалуются на необоснованные страхи. Это и тревожное расстройство может быть, и панические атаки, и невротические депрессии, — отметил он.
Еще до пандемии коронавируса распространенность психических расстройств была очень высока. C началом эпидемии она повысилась в разы, рассказала «Известиям» психиатр, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН Ольга Котова.
— В начале пандемии фиксировали рост продаж антидепрессантов на 14%. То есть сама по себе пандемия — ситуация, очень травмирующая психику. Нужно понимать, в каком статусе человек столкнулся с ней. Если он был абсолютно здоров с точки зрения психики, то постковидный синдром может проявляться в «стертой» форме. А если изначально человек имел скрытую патологию, то постковидный синдром будет более выраженным, — отметила она.
При выраженных расстройствах врачи обычно назначают антидепрессанты и нейролептики, добавила она. Однако нельзя списывать рост продаж только на увеличение числа патологий, подчеркнула специалист. По ее словам, сейчас специалисты начали выписывать эти средства более активно, чем раньше.
— Аспекта моды тут нет. Многие считают, что болеть депрессией сейчас «популярно». Но зачастую бывает так, что модность этому диагнозу приписывают не те, кто им страдает. К примеру, ко мне часто приходят родители подростков со словами: вот он чего-то начитался, и теперь ему кажется, что у него депрессия. В итоге обнаруживается, что у подростка действительно есть проблема. Врачи же чаще назначают антидепрессанты, потому что сейчас идет развенчание мифа об их «вредности», — добавила она.
В интернете можно найти много статей о вреде антидепрессантов. Долгое время и сами врачи неохотно их назначали, поскольку считали, что они тяжело переносятся организмом. Сейчас врачи стали чаще назначать такие препараты, поскольку перестали их бояться, рассказала Ольга Котова.
— Сейчас мы врачей даже учим назначать антидепрессанты и не игнорировать психопатологию. В целом обучение врачей развивается в том направлении, что в ряде случаев без них не обойтись. Поскольку они стали получать об этой категории препаратов больше знаний, соответственно, увеличилось число назначений антидепрессантов, — отметила эксперт.
Даже не болевшие ковидом люди испытывают повышенный уровень стресса и тревожности. Стресс же является предпосылкой для развития многих патологий, отметила в беседе с «Известиями» руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
— Идет всплеск заболеваемости ожирением, болезнями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Государству нужно обратить внимание на то, как восстанавливать психологическое здоровье людей, возвращать их к активному образу жизни, заниматься профилактикой хронических заболеваний, — подчеркнула она.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному социальному комитету верхней палаты парламента проработать с Минздравом возможность включения психиатрической помощи переболевшим ковидом в систему обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности, рассмотреть возможность постковидной психиатрической реабилитации в поликлиниках.
Это предложение последовало за выступлением президента Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, профессора Зураба Кекелидзе. Он рассказал, что после перенесенного COVID-19 у человека могут появиться острые или затяжные психозы, панические атаки, раздражительность и вспыльчивость.
«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить перспективность включения постковидной психиатрической реабилитации в ОМС.
Два года пандемии действительно значительно повлияли на уровень тревожности населения, отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Сейчас гарантированная помощь по ОМС и так включает услуги психиатров, но расширение этой помощи было бы позитивным аспектом, считает он. Меры по психиатрической реабилитации или, к примеру, диспансеризация после COVID-19 могли бы помочь снизить рост количества тревожных расстройств и депрессий у населения.
Вероника Кулакова