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05:49 (мск), источник: Газета.Ру

В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях «омикрона»

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, врач-эпидемиолог Александр Горелов заявил, что у «омикрона: могут быть такие же серьезные побочные эффекты, как и у других штаммов коронавируса». Его цитирует «РИА “Новости”.

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Источник: Агентство «Москва»

«Само течение заболевания может протекать легче, чем раньше, но при этом отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии», — сказал врач.

По словам Горелова, последствиям COVID-19 подвергаются как взрослые, так и дети.

В силу особенностей «жизнедеятельности», «омикрон» прикрепляется на рецепторы всех органов и систем человеческого организма — после перенесенного заболевания могут как обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, так и появиться новые.

«Проще говоря, где тонко, там и рвется», — заключил специалист.

Ранее Горелов пояснил, что коллективный иммунитет к данному варианту COVID-19 в РФ должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, но этот показатель не достигнут.

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