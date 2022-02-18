В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях «омикрона»

«Само течение заболевания может протекать легче, чем раньше, но при этом отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии», — сказал врач.
По словам Горелова, последствиям COVID-19 подвергаются как взрослые, так и дети.
В силу особенностей «жизнедеятельности», «омикрон» прикрепляется на рецепторы всех органов и систем человеческого организма — после перенесенного заболевания могут как обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, так и появиться новые.
«Проще говоря, где тонко, там и рвется», — заключил специалист.
Ранее Горелов пояснил, что коллективный иммунитет к данному варианту COVID-19 в РФ должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, но этот показатель не достигнут.