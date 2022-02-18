Россияне игнорируют проявления постковидного синдрома

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел 25 января телефонный опрос 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 80 регионов. Социологи спрашивали в первую очередь, болели ли их собеседники коронавирусом. 7% имели симптомы COVID-19, но тесты были отрицательными, еще 13% при наличии симптомов не проходили диагностику. Только 26% ответили, что их болезнь подтверждалась положительными результатами тестирования.
52% опрошенных россиян полагают, что не болели коронавирусом.
При этом во ВЦИОМе подчеркивают, что «ответы респондентов носят субъективный характер, отражают индивидуальные трактовки собственного состояния здоровья человеком и не могут характеризовать реальную эпидемиологическую ситуацию».
Среди тех, кто перенес инфекцию, 79% столкнулись с так называемым постковидным синдромом.
Самым популярным симптомом (можно было выбрать несколько) оказалось длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов — об этом сообщили 49%. «Общую слабость» отметили 38%, а у 29% появилась одышка при физических нагрузках. 19% столкнулись с бессонницей, 17% — с депрессией, 16% — с тревожностью, 7% рассказали об аллергии. 22% респондентов, переболевших ковидом, отметили у себя «другие осложнения»: ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, длительный кашель, выпадение волос.
Тем не менее 80% переболевших не стали проходить специальных реабилитационных мероприятий по восстановлению после перенесенного коронавируса. Из тех, кто все же занялся своим здоровьем, 64% принимали лекарства, 54% гуляли на свежем воздухе, 42% занимались дыхательной гимнастикой и 41% — физкультурой (в том числе лечебной). О прохождении медицинского осмотра заявил только 21% опрошенных.
ВЦИОМ уточнил, как было принято решение о формате реабилитации. Оказалось, что 64% проконсультировались с врачом, 21% ориентировались на данные из интернета, столько же — на рекомендации родственников и друзей. Еще 10% получили информацию из СМИ. Большинство россиян (61%) тем не менее уверены, что при проявлении постковидных состояний необходимы специальное обследование и консультация врача. Еще 19% считают, что прием лекарственных препаратов и витаминов ускорит восстановление, а вот 11% уверены: симптомы пройдут сами.
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, сославшись на исследования института, что постковидный синдром наблюдается практически у 50% взрослых.
Те или иные его проявления могут сохраняться как минимум год. Руководитель отдела профилактики когнитивных и психоэмоциональных нарушений НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Вероника Шишкова отдельно выделила среди постковидных состояний астению — как «визитную карточку» COVID-19. По ее словам, это не «просто усталость», а серьезное заболевание, которое подлежит медикаментозному лечению.
Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова Аркадий Вёрткин добавил, что при COVID-19 у пациентов нарушаются процессы метаболизма и развивается гипоксия, из-за которой страдают центральная нервная система, миокард, сосуды, почки и другие органы.
Эксперты сходятся, что переболевшие россияне уделяют недостаточно внимания негативным последствиям коронавируса для своего организма.
«Как мы видим, россияне в большинстве своем не проходят реабилитацию, предполагая, что постковидные проявления уйдут сами собой. Но они могут повлечь более тяжелые осложнения», — заключил Александр Горелов.
Напомним, с 1 июля 2021 года в России действует углубленная программа диспансеризации для переболевших COVID-19. Необходимость тщательного наблюдения за здоровьем граждан, перенесших коронавирус, правительство объясняет ростом смертности от патологий кровеносной системы. В 2020 году в России по этой причине умерло на 97,3 тыс. человек больше, чем в 2019 году. В рамках диспансеризации пациенту должны провести ряд исследований (от анализа крови до изучения сосудов нижних конечностей), по результатам назначить лечение и медицинскую реабилитацию.
На прошлой неделе спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам совместно с Минздравом проработать вопрос о получении постковидной психиатрической реабилитации в поликлиниках по полису ОМС. Как отметил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, специалисты в области психиатрии знают, как проводить такую реабилитацию, но система ОМС не предполагает психиатрической помощи для переболевших, «а в психиатрические больницы люди не идут, так как боятся встать на учет».
В среду Минздрав объявил, что рассматривает возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации, в частности для предотвращения развития депрессии и потери памяти.
По данным заместителя главы Минздрава Евгения Камкина, в 2021 году углубленную диспансеризацию прошли 1,9 млн переболевших коронавирусом россиян, более 146 тыс. человек воспользовались услугой с начала 2022 года. В целом это составляет около 13% от официально переболевших россиян за все время пандемии.