Названы главные угрозы человечеству

Одними из главных угроз человечеству в ООН сочли масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты отнесли эти явления к тем, что оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.
Эксперты отметили, что из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды, таянию ледников.
Шумовое загрязнение, в свою очередь, провоцирует хроническую раздражительность и сказывается на качестве сна, что в итоге становится причиной заболеваний сердца, психических расстройств и ухудшения слуха.
Специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.
Ранее научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор сообщил, что главной естественной угрозой жизни на Земле является супервулкан. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что изменение климата — это угроза самому существованию человечества.
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 году. Ее назначение состоит в обеспечении руководства и поощрении партнерства в области бережного отношения к окружающей среде путем создания возможностей для улучшения качества жизни государств и народов без ущерба для будущих поколений.