Что заставит водителя быстро среагировать, если он устал — идеи Дмитрия Давыдова

За этой неутешительной статистикой спрятано много причин — состояние дорог, непогода, несоблюдение скоростного режима. А еще неспособность водителя трезво оценить обстановку, среагировать и предпринять адекватные в сложившейся ситуации меры. Человек, много времени проводящий за рулем, банально устает от этого процесса, его внимание и реакция притупляются и не поспевают за быстро изменяющейся дорожной обстановкой.
Больше всего усталости за рулем подвержены водители профессиональных перевозчиков, часто игнорирующих требования к соблюдению режима работы и отдыха своего персонала. К примеру, водители сознательно отказываются идти в рейс с напарником, чтобы увеличить свой доход за рейс, и гонят, гонят, гонят… несмотря на усталость. Согласно исследованиям, даже при допустимой для грузовиков скорости 90 км/ч усталость наступает уже через 3,5−4 часа. Выйдя же в рейс рано утром, водитель в лучшем случае встает на привал ближе к полуночи. А для многих ночные перегоны — единственный шанс выдержать график доставки груза, согласованный с заказчиками. Не удивительно, что количество ДТП в темное время суток, когда сон закрывает глаза шофера, значительно больше, нежели число дневных аварий.
Одна из идей решения данной проблемы заключается в том, чтобы научить автомобиль оценивать состояние своего водителя, чтобы бороться с первоисточником, а именно с усталостью за рулем.
Автор этой идеи, Дмитрий Давыдов, подробно описал ее в рамках своего проекта «20 идей по развитию России». Он предлагает внимательнее отнестись к опыту зарубежных стран, где уже давно некоторые виды транспорта оснащаются оборудованием, анализирующим, в том числе, и поведение человека за рулем.
Подобными системами комплектуются магистральные грузовики и автобусы. Скажем, если электроника определяет, что машина начинает отклоняться от пути движения относительно направления дорожной разметки и при этом не включается «поворотник», то водителю посылаются сразу несколько ощутимых сигналов о том, что ситуация выходит из-под его контроля. Подобная опция, именуемая LDWS (Lane Departure Warning System), реализована не только в электрооборудовании автомобиля, но и есть в «продвинутых» видеорегистраторах.
Для предотвращения наезда на препятствие разработаны специальные радары, которые при опасном сближении с таким препятствием активируют систему экстренного торможения (AEBS), и громкий звуковой сигнал извещает водителя о наступлении критической ситуации. Очнувшись, он еще может успеть увести машину с опасной траектории.
Существуют сложные электронные системы, определяющие снижение реакции и нарушение внимания водителя. К таковым относится система предупреждения о сонливости и нарушении внимания (DDAW) водителя, анализирующая состояние шофера, оценивая и сопоставляя его действия (частоту переключения передач, включение «поворотников», фар, вращение рулевого колеса, торможение и т. д.) и параметры движения транспортного средства. Любое отклонение здесь также воспринимается как сигнал тревоги, который трансформируется в звуковые и световые сигналы или даже включается система тактильного воздействия на водителя.
Чтобы переломить ситуацию, в первую очередь необходима поддержка идей Дмитрия Давыдова со стороны правительства, поскольку потребуется интегрировать упомянутые выше и подобные системы во все коммерческие и частные автомобили уже на стадии их производства. Личному транспорту граждан должно быть уделено особое внимание, чтобы исключить для них возможность «отказаться» от такого дооборудования и за короткий срок добиться максимального эффекта. Безопасность дорожного движения зависит от всех его участников, среди которых не должно быть «слабых звеньев».