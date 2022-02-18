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11:10 (мск), источник: Аргументы и факты

Умер народный артист РФ Геннадий Юхтин

Ему было 89 лет.

Источник: РИА "Новости"

Ушел из жизни народный артист РФ Геннадий Юхтин, ему было 89 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

Напомним, 11 февраля Юхтина госпитализировали в Москве. У артиста диагностировали коронавирус, сообщал источник из близкого окружения актера. Позже Юхтина выписали по его просьбе, однако 15 февраля он снова оказался в больнице.

Геннадий Юхтин — советский и российский актер театра и кино. Зрителям он был известен по ролям в фильмах «Акваланги на дне», «Дело Румянцева», «Чужая родня» и других.

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