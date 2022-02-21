Необычную установку для рассады и салатов на Алиэкспресс продают по суперцене
На пороге весна, а значит, началась подготовка к дачному сезону. Самое время заняться рассадой, обновить садовый инвентарь или, как минимум, посеять на балконе руколу и шпинат, чтобы витамины были всегда под рукой. Мы собрали необычные новинки и проверенные предложения с AliExpress для дома и сада, которые сейчас можно купить со скидкой и экспресс-доставкой.
Это не просто комнатная теплица, а полноценная гидропонная установка для выращивания рассады, салатов и цветов на балконе или в кухне. Изолированный бокс оснащен УФ-лампой и системой вентиляции. Он создает такие же условия для выращивания, как в передовых современных теплицах, но в комнатном масштабе. Большой плюс такой системы — надежная светоизоляция. Черные стенки не пропускают вредный для кожи и глаз ультрафиолет.
Опрыскиватель на аккумуляторе сводит к минимуму усилия по опрыскиванию сада и огорода. Больше не нужно качать помпу — он сам поддерживает нужный уровень давления и равномерно распыляет жидкость. Отличная экономия сил и времени, которые садоводам-любителям ой как понадобятся.
Один из самых популярных подарков на 23 Февраля — инструменты. Как правило, дарят какой-нибудь набор, чтобы подарок был более подходящим к празднику. Впрочем, признаемся честно, что обычно от пап, братьев, мужей и так далее мы слышим фразу о том, что никакого подарка и не надо. Надо, да ещё как! Все-таки оказать внимание нужно. И приятнее, если это что-то большее, чем носки.
Другая лопата, которая отлично подойдет, чтобы откопать машину из снега или нагрузить щебенки в тачку на даче, также выполнена из легкого сплава. У нее съемная недлинная ручка с рукоятью на конце под удобный хват. Кстати, заказать на «Али» ее сейчас можно со скидкой.
Один из лучших литий-ионных аккумуляторов, что вам попадались. При замерах покажут стабильный результат. Батарейка Liitokala весом менее 300 г. Европейский сертификат соответствия. Аксессуары поставляются с гарантией. Заказывайте на сайте за полцены!
Продавец - молодец, с прошлого года у меня не было такой быстрой доставки до Астаны, меньше чем за месяц. Большое спасибо продавцу. Заказывал 100 штук. Уровень заряда, емкость, вес батарейки соответствуют описанию.
Находка для ухода за рассадой и комнатными цветами. Распылитель с баком на 2 литра запускается в работу нажатием кнопки, работает почти бесшумно, а заряжается по USB. У него разные режимы полива: от струи до тумана. На товар действует кэшбэк и экспресс-доставка.
Находка для ухода за рассадой и комнатными цветами. Распылитель с баком на 2 литра запускается в работу нажатием кнопки, работает почти бесшумно, а заряжается по USB. У него разные режимы полива: от струи до тумана. На товар действует кэшбек и экспресс-доставка.
В ТикТок набирают популярность видео искателей различных кладов. Конечно же, они не являются профессионалами, но по опыту других покупают себе не самое дорогое оборудование и мчат в ближайшую деревушку на поиски различных интересных вещиц. Покупают, как правило, на AliExpress (на начальном этапе блогерства с монетизацией контента, будем честны, сложновато). К тому же зачем переплачивать, если для небольших раскопок можно найти очень даже неплохие варианты. Один из таких мы для вас и нашли.
Отличное предложение для всех тех, кто любит пикники. Качественные и красивые шампуры с деревянной ручкой и огнеупорным защитным кольцом - это именно то, что вам нужно. Шампуры изготовлены из пищевой, нержавеющей стали толщиной 3 мм и имеют длину 40 сантиметров. Красивая ручка сделана из сосны и покрыта слоем морилки и тремя слоями лака. Шампуры продаются поштучно, так что можно выбрать столько, сколько вам действительно нужно, а быстрая доставка из России - это гарантия получения товара в кратчайший срок.
Любому мужчине с руками из плеч необходим универсальный набор инструментов, чтобы закрутить, открутить, заколотить или обжать, когда это потребуется. Пригодится он и автомобилистам. Особенно в удобном для хранения и переноски пластиковом чемодане. Сейчас любой из шести вариантов наборов в кейсе предлагается с большой скидкой. Кстати, это отличный подарок мужчине ко Дню защитника Отечества!
Все инструменты отлиты хорошо, нет облоя. Сталь ровная, уголочки идеальны. В общем набор отличный я доволен. Использовать планирую как аварийный набор на работе. Ремонт торгового оборудования при поломке посреди рабочего дня. Более серьезный ремонт дома другими инструментами.
Выращивать грибы в домашних условиях совсем не так сложно, как кажется. Залог успеха — качественный мицелий, который нужно поместить в субстрат. Начинать лучше всего с вёшенок, так как они совсем не требовательны к микроклимату. Товар оставляют быстро с российского склада.
Электрический паяльник — главный инструмент для пайки. Помимо футляра и непосредственно самого прибора с цифровым дисплеем, на котором отображается температура нагрева, в комплект может входить набор из нескольких вариантов рабочего жала разной конфигурации. Сейчас девайс доступен для заказа с хорошей скидкой.
Очень крутая точилка, которая подойдет как для домашнего, так и профессионального использования. Сложное, на первый взгляд, устройство на самом деле очень простое и безопасное в использовании. Точилка сделана из алюминиевого сплава и имеет поворот на 360 градусов, ей удобно пользоваться, мыть и хранить. А еще одна приятность заключается в том, что точилку доставляют из России, а потому получить товар можно в кратчайшие сроки.
Заказ пришел очень быстро, на третий день был уже на пункте выдачи, доставка была из России. Упаковано в пакете, коробка слегка помята, но товар целый. Имеется сумочка, очень удобно для транспортировки и хранения. Собрал точилку, поточил нож, заточка прекрасная, как лезвие бритвы, ни разу не получалось заточить так на камнях. Люфта нет совсем, не думал, что так будет, очень доволен, все как в предыдущих отзывах. Товар своих денег стоит, продавца рекомендую.
Измельченный верховой торф с перегноем, комплексом минеральных добавок и фунгицидом — идеальный субстрат для рассады большинства культур с оптимальной кислотностью. В таких “шайбах” зелень прорастает без проблем даже у тех, кто решился вырастить что-нибудь впервые.
Для тех, у кого много различных гаджетов, которые необходимо периодически брать с собой в полном комплекте, есть отличное решение. В целом, оно довольно очевидное — собрать всё в одном месте. Вот только место должно быть особенное и безопасное, чтобы важное оборудование вы не обнаружили в этом месте по частям.
Тройники, удлинители — вещи, которых полно в каждой квартире и даже во многих офисах. В основном, как первые, так и вторые используются для одних и тех же целей. Точнее будет сказать, из-за одного и того же - из-за нехватки розеток. Исправить эту ситуацию очень легко. Достаточно всего лишь удобного тройника, который можно все время держать в розетке, ибо выглядит он не так уж и страшно.
Незаменимое приобретение для частного дома, дачи и любой уличной подсветки. Компактный и яркий фонарь на солнечной батарее автоматически заряжается в течение дня и не требует дополнительной зарядки, и расхода электричества. Фонарь оснащен датчиком движения и имеет три режима работы, что позволяет настроить его под свои нужды, и сэкономить заряд. Корпус водостойкий, не боится перегрева и даже мороза. Быстрая доставка плюс гарантирует получение товара в кратчайшие сроки.
На вид и ощупь фонари добротные, пришли заряженные, устанавливал вечером и сразу проверил работу. Как и заявлен, есть три режима. Первый — включается и выключается. Второй работает в режиме ожидания в полнакала, а приближаясь к фонарю срабатывает датчик движения и он загорается в полную силу и через двадцать секунд переходит обратно в режим полнакала. Третий срабатывает во время приближения и отключается через 20 секунд. Советую.
Качественное лезвие садовых ножниц изготовлено из сверхтонкой технологии полировки. Купив этот товар для дома и сада, вы не пожалеете! У изделия антикоррозийное антипригарное покрытие и замок безопасности. Самостоятельно регулируйте открытие и закрытие двухскоростного лезвия на мягкой резиновой, прочной ручке. Нож с титановым покрытием из нержавеющей стали легко разрежет ветви деревьев. Подходит для полумеханизированной работы с саженцами.
Портативное устройство для удаления сорняков с длинной ручкой изготовлено из жесткого алюминия с пластиковым механизмом извлечения. Хорошо подходит для уборки и удаления расторопши, одуванчиков, ветряных сорняков и других обычных садовых сорняков. Длинные зубцы захватывают корень с разных сторон, насыщая воздухом почву для здорового газона. С данным товаром для дома и сада алиэкспресс вы не будете мучаться со спиной, так как инструмент прост в эксплуатации: удобно держать руку во время садоводства.
Весенняя и осенняя обрезка деревьев — занятие трудоемкое и порой изматывающее. Но можно помочь себе, если обзавестись цепной пилой на аккумуляторе. Она экономит силы и в разы ускоряет процесс. На этот товар тоже действует экспресс-доставка.
Концепция "несколько в одном", довольно хорошо продается. Лучшие подтверждения — пакетики с кофе и швейцарский нож. Последний стал прототипом для многих похожих инструментов. В том числе для этого. Небольшой мультитул, который пригодится для тех, кто часто бывает за городом. Например, в походе или на даче.
Аккумуляторные ножницы для газона и кустарника порадуют не только вас, но и ваших соседей своим результатом. Садик станет уютным и аккуратным благодаря лучшему товару для дома и сада. Комфортная ручка, лезвие 120 мм и двойная форма защиты триммера обеспечит безопасное использование вашего девайса. Чтобы снять блокировку безопасности после запуска машины, просто нажмите и удерживайте переключатель на стороне расположения большого пальца. 7,2V литиевая батарея гарантирует сильную резку с высокой скоростью хода. Мощный аккумулятор рассчитан на длительное использование машинки без дополнительной зарядки до 50 минут. В инструкции от производителя найдете три простых шага по смене лезвия.
Всевозможные луковицы нужно сажать в ямки определенной глубины. Насадка-бур на дрель или шуруповерт поможет сделать их симметричными и хорошо вспушит почву. Это особенно удобно при высадке тюльпанов и лилий на “перегруженных” растениями клумбах, просто вскопать которые не получится.
Хотя аккумуляторные пилы приобретают все большую популярность, без ручных ножовок садоводу тоже не обойтись. Особенно там, где нужно деликатно срезать побег, не повредив соседние ветки. Мы нашли отличную складную модель из закаленной стали, которая пользуется большой популярностью. Сейчас ее продают со скидкой и кэшбэком.
Компактный инструмент 3 в 1 от Xiaomi. Ребята решили сделать все, что они могут. В том числе и карманного помощника. В тройку входят — фонарик, ножницы и нож. Последние два — весьма острые, хорошо смазаны, не подведут. А фонарик довольно хорош, не игрушечный, а вполне себе рабочий. Точно поможет найти все, что необходимо.
Активный отдых — довольно важная часть лета для многих. Необязательно это должен быть экстрим. Вполне себе спокойная рыбалка, походы, прогулки и прочее — тоже отлично. Но если уж говорить о спокойствии, предлагаем получить максимальный кайф от этого состояния. Например, спокойно присесть, глядя на какое-нибудь красивое место. И чтобы не присесть куда угодно, можно иметь при себе отличный складной стул. Он действительно почти карманный из-за крепления, которое позволяет легко носить его на боку. Хотя, возможно, учитывая нынешнюю моду, можно и карман подходящий найти.
Зажим-ножницы - незаменимый инструмент на рыбалке. С их помощью можно извлечь крючки из пасти рыбы, перерезать леску и металлические элементы, зажать грузики, согнуть и разогнуть заводные кольца. Компактный инструмент легко помещается в кармане. Товар доставят в считанные дни, если заказывать на AliExpress что-нибудь еще. На него действует акция “Вместе - быстро”.
Беспроводная IP камера, наверняка понравится тем, кто ценит комфорт и безопасность своего дома и семьи. Устройство для видеонаблюдения имеет функцию управления через приложение и удаленный просмотр, звуковой сигнал тревоги, датчик движения, автослежение, режим ночного видения, WI-FI и двустороннее аудио. Может использоваться в качестве видеоняни в присмотре за маленькими детьми или пожилыми людьми.
Доставка за неделю (Москва). Работает, как заявлено. Движения очень тихие. ИК-подсветка достаточно мощная - 6-7 метров. Настройки просты и интуитивно понятны. 3 недели работает нормально. Научился передавать звук со смартфона на камеру - надо удерживать символ микрофончика - тогда звук идет со смарта на камеру. Запись на карту идет нормально - хоть по движению, хоть постоянно в цикле. 32G хватает на 3 дня в среднем качестве. В целом доволен. Рекомендую.
Один из самых популярных и проверенных секаторов с AliExpress справляется не только с обрезкой, но и прививкой растений. Ножи многофункционального инструмента заточены с использованием технологии ультратонкой полировки, а ручки покрыты противоскользящим слоем. На товар действует экспресс-доставка — он будет у вас через несколько дней после заказа.