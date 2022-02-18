21:47 (мск), источник: РБК
Коллективный иммунитет к COVID-19 упал в России ниже 60%
Снижение коллективного иммунитета объясняется постепенным исчезновением антител у тех, кто привился или переболел более полугода назад.
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 опустился в России ниже отметки 60% — до 59,7% — против 61,9% неделей ранее, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. По его информации, в Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе и Мурманской области уровень коллективного иммунитета сейчас превышает 80%, а в Туве, ранее входившей в число лидеров, показатель снизился за неделю с 80 до 77,3%.
По данным федерального оперативного штаба, к настоящему моменту в России проведено 82,6 млн полных курсов вакцинации (включая первичную и повторную) и сделано 86,69 млн прививок первым компонентом.
Возглавляющая штаб вице-премьер Татьяна Голикова ранее объясняла снижение коллективного иммунитета постепенным исчезновением антител тех, кто привился или переболел более полугода назад. «Мы рекомендуем пройти вакцинацию и не забывать делать прививку каждые полгода», — заявила Голикова 18 февраля.
Коллективный иммунитет — это формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для того, чтобы дальнейшее распространение инфекции прекратилось. В феврале 2022 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на фоне распространения более заразного варианта коронавируса «омикрон» показатель должен превышать 90%.
За последние сутки в России выявлен 180 071 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, а число госпитализированных выросло с 18 090 днем ранее до 18 632. При этом в Москве количество госпитализаций с COVID впервые с 19 января упало ниже отметки 900 за сутки: за последний день в больницы попали 884 человека. За те же сутки от COVID в России умерли 784 человека.