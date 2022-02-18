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20:42 (мск), источник: ТАСС

Умер народный артист России Борис Невзоров

Он ушел из жизни из-за коронавируса.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Советский и российский актер, народный артист РФ Борис Невзоров умер в возрасте 72 лет. Об этом ТАСС сообщила в пятницу директор Малого театра Тамара Михайлова.

Персона
Борис Невзоров

«Сегодня [он] умер, ковид», — сказала собеседница агентства.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской (Краснодарский край). В 1967—1968 годах был актером вспомогательного состава в Астраханском государственном театре юного зрителя.

В 1975 году Борис Невзоров окончил Школу-студию им. Владимира Ивановича Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. Максима Горького. Был актером Московского драматического театра им. Константина Сергеевича Станиславского (1993−2005), Малого театра (с 2005 года), снимался в фильмах «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака…», «Россия молодая», «Майор», сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и других.

В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ. С 2005 году был актером Малого театра, преподавал в ГИТИСе. В Малом театре играл в спектаклях «Ревизор», «Волки и овцы», «Маскарад» и других.

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