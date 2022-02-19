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03:29 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что беженцев из Донбасса будут тестировать на ковид в местах проживания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Беженцы, прибывающие в Ростовскую область с территории Донецкой и Луганской народных республик, будут сдавать тесты на коронавирус в местах проживания, а не на границе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы будем их [людей] тестировать, но только в местах проживания, делать это границе совсем невозможно. Только там, где они будут все собираться», — сказала она на совещании.

Об эпидситуации

Эпидемическая ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках не самая благоприятная, в частности по коронавирусу, сообщила Попова.

«Эпидситуация на территориях, откуда к нам идут люди, на самая благоприятная, ситуация тяжелее по ковиду, как минимум, чем у нас. С учетом того, что показатели тестирований не сопоставимы. Это первые риски, которые мы видим», — сказала она на совещании в Ростове-на-Дону.

Попова отметила, что необходим срочный учет беременных, инвалидов и грудных детей, они требуют особых условий пребывания и ухода.

Запасы вакцины

Запасов вакцины от коронавируса как в Ростовской области, так и на федеральном уровне достаточно для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы готовы вакцинировать, мы с министром еще раз обсудим. Запаса вакцины достаточно и в Ростовской области, запас достаточный на федеральных базах, так что мы это обеспечим мгновенно, если у них появится желание, это было бы неплохо», — сказала она на совещании в Ростове-на-Дону.

По ее словам, ситуация по коронавирусу в ДНР и ЛНР тяжелее, чем в России.

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