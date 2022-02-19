Попова заявила, что беженцев из Донбасса будут тестировать на ковид в местах проживания

«Мы будем их [людей] тестировать, но только в местах проживания, делать это границе совсем невозможно. Только там, где они будут все собираться», — сказала она на совещании.
Эпидемическая ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках не самая благоприятная, в частности по коронавирусу, сообщила Попова.
«Эпидситуация на территориях, откуда к нам идут люди, на самая благоприятная, ситуация тяжелее по ковиду, как минимум, чем у нас. С учетом того, что показатели тестирований не сопоставимы. Это первые риски, которые мы видим», — сказала она на совещании в Ростове-на-Дону.
Попова отметила, что необходим срочный учет беременных, инвалидов и грудных детей, они требуют особых условий пребывания и ухода.
Запасов вакцины от коронавируса как в Ростовской области, так и на федеральном уровне достаточно для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы готовы вакцинировать, мы с министром еще раз обсудим. Запаса вакцины достаточно и в Ростовской области, запас достаточный на федеральных базах, так что мы это обеспечим мгновенно, если у них появится желание, это было бы неплохо», — сказала она на совещании в Ростове-на-Дону.
По ее словам, ситуация по коронавирусу в ДНР и ЛНР тяжелее, чем в России.