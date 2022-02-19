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11:14 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки госпитализировали 15 062 человека с коронавирусом

За сутки в РФ выздоровели после коронавируса 191 098 человек.

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11:20 (мск)В Москве выявили 6 874 случая заражения коронавирусом за сутки
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 15 062, что на 19,2% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее было 18 632 случая. Число госпитализаций снизилось в 71 регионе, в 15 регионах оно увеличилось, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 179 147, до 15 199 720. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,19%. Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 191 098 против 198 369 днем ранее. Всего с начала пандемии зарегистрировали 12 217 942 случая выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 80,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 798, до 344 755. Днем ранее было зарегистрировано 784 летальных случая.

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