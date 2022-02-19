17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России составили словарь слов «без смысла»
Это самые частотные элементы в русской речи.
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Самые часто употребляемые в речи слова лишены смысловой нагрузки и выполняют такие функции, как заполнение паузы и придание фразе дополнительных эмоций, выяснили филологи Санкт-Петербургского университета.
Они составили и опубликовали словарь-монографию этих единиц в русской речи, назвав их «прагматическими маркерами». В словарь вошли такие слова и словосочетания, как «видишь», «или как его», «как говорится», «типа», «бла-бла-бла», «то-сё», «что называется», «это самое» и другие.
«Допустим, надо сказать, что вы не придете на встречу, — приводит пример профессор СПбГУ Наталья Богданова-Бегларян. — Но вряд ли вы скажете это именно такими словами. Скорее всего, это прозвучит так: “Я не знаю… там это… пожалуй, ну это самое… наверно, не приду”. И это имитация всего лишь одной фразы. А есть целые такие тексты, зафиксированные в современных корпусах».
Богданова-Бегларян обнаружила в устной речи около 60 «прагматических маркеров». Самыми частотными элементами оказались «э», «а» и другие речевые единицы, которые мы используем, чтобы помочь себе выразить мысли, добавить эмоции или выдержать паузу. Они встречаются гораздо чаще, чем «мама», «папа», «пришел» или «сказал», говорят исследователи.
«Эти речевые единицы не вписываются в принятые в учебниках и грамматиках схемы. Они рассыпаны по речи», — пишут ученые.
«Исследователям сложно назвать их полноценными словами, потому что для филолога слово — это единство знака и значения. Но в конструкциях “ну как его”, “это самое” важнее не значение, которого практически нет, а выполняемая ими функция. Тем не менее это самые частотные единицы русской речи и, по мнению ученых, они определенно нуждаются в изучении», — добавляют филологи.
Анна Лысенко