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05:10 (мск), источник: ТАСС

«Известия»: россияне в 2021 году взяли автокредитов почти на 1 трлн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Объем займов для покупки автомобиля, выданных россиянам в 2021 году, составил 963 млрд рублей, средний размер автокредита достиг к концу года 1,2 млн рублей, сообщает в воскресенье газета «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, российские банки выдали в 2021 году 909 тыс. автокредитов, что на 16% больше, чем в 2020 году. Общий объем выданных кредитов тем временем вырос на 51% и приблизился к отметке в 1 трлн рублей.

Также в прошлом году увеличился размер среднего выданного кредита, увеличившись на 30% и зафиксировавшись на 1,2 млн рублей.

Как заявил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, такой рост вызван сложностями в производстве и продаже автомобилей в 2020 году в связи с пандемией. По его мнению, потребители спешили купить автомобили до возможного дефицита, а производители повышали цены. Лагуткин прогнозирует, что объемы автокредитования продолжат расти еще некоторое время, но, скорее всего, к 2023 году будет достигнуто потребительское насыщение, а показатели придут к привычным 9−10% увеличения в год.

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