Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Названы три самых редких вида морских млекопитающихРовно 36 лет назад вступил в силу полный запрет коммерческой добычи китов
Фоторепортажи
11Мир встретил китайский Новый год
10Празднование Крещения в регионах России
15:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

У королевы Елизаветы II обнаружен коронавирус

Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом, сообщил Букингемский дворец.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2022

Королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение своих обязанностей в Виндзоре на этой неделе, сообщили во дворце.

«Она будет продолжать получать медицинскую помощь и следовать всем соответствующим указаниям», — говорится в заявлении дворца. Елизавете II сейчас 95 лет. Известно, что она контактировала со своим старшим сыном и наследником принцем Уэльским, у которого на прошлой неделе был выявлен положительный тест на коронавирус.

9 января 2021 года сообщалось, что Елизавета II сделала первую прививку от коронавируса.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом, правившим 70 лет.

Торжества по случаю платинового юбилея королевы должны продлиться не один день, а их кульминация запланирована на начало лета: в Британии со 2 по 5 июня объявлены общенациональные выходные.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украинский кризис: Россия и Беларусь решили продлить военные учения
У королевы Елизаветы II обнаружен коронавирус
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь